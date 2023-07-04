باريس سان جيرمان ينهي الاتفاق مع المدرب إنريكي لخلافة غالتييه.. والمؤتمر الصحفي الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

يقدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، غدا الأربعاء، مدربه الجديد لويس إنريكي، وقالت مصادر من النادي: «المدرب الجديد سيقدم في مؤتمر صحفي ليحل محل كريستوف غالتييه، الذي سيفسخ عقده في الساعات القليلة المقبلة».

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وذكرت جريدة «ليكيب»، أن إنريكي سيظهر في المؤتمر مع رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، قبل أيام قليلة من عودة الفريق إلى التدريبات استعدادا للموسم الجديد، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

وتوصل بطل الدوري الفرنسي إلى اتفاق مع إنريكي منذ عدة أيام، لكنه كان ينتظر حسم رحيل غالتييه، وكذلك تحديد الجهاز الفني الذي سيعمل مع المدرب الإسباني.

ويحمل صاحب الـ53 عاما تسعة ألقاب في جعبته جميعها مع «البلاوغرانا»، بواقع لقبين في «الليغا»، وثلاثة في كأس الملك، ولقب في كأس السوبر الإسباني، ودوري الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي، ومونديال الأندية.