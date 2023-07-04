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انتعاش خزانة ميلان من بيع «تونالي» يدفعه للتفكير في «موراتا» الموسم المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 03:44 مساء
انتعاش خزانة ميلان من بيع «تونالي» يدفعه للتفكير في «موراتا» الموسم المقبل
الإسباني ألفارو موراتا. (فرانس برس)
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يدرس ميلان إعادة الإسباني ألفارو موراتا إلى الدوري الإيطالي من خلال تفعيل البند الجزائي في عقده مع فريقه الحالي أتلتيكو مدريد، وذلك حسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

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ودافع ابن الثلاثين عاماً عن ألوان الغريم يوفنتوس على فترتين: الأولى بين 2014 و2016 قادماً من ريال مدريد، والثانية بين 2020 و2022 على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد. وتوج موراتا خلال مغامرته الإيطالية بلقب الدوري مرتين، حسب وكالة «فرانس برس».

مشوار موراتا مع بطولات الدوري الإيطالي
توج موراتا أيضا بالكأس ثلاث مرات، وكأس السوبر مرة واحدة. كما بلغ مع «السيدة العجوز» نهائي دوري أبطال أوروبا العام 2015 حين خسر أمام برشلونة 1-3. وأفاد الصحفي الموثوق في شبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية جانلوكا دي مارزيو بأن ميلان يرغب في ضم الإسباني هذا الصيف.

الصحفي دي مارزيو يكشف مساعي الصفقة  
أوضح صحفي «سكاي سبورتس» أن ميلان يبحث ذلك بعد استفادته من الأموال التي حصل عليها جراء بيع ساندرو تونالي لنيوكاسل الإنجليزي عبر صفقة قياسية للاعب إيطالي، إذ قدرت بستين مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار).

وأشار دي مارزيو إلى أن ميلان، الذي تنازل عن لقب الدوري الإيطالي بالموسم المنصرم لمصلحة نابولي، واكتفى بالمركز الرابع (الأخير) المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، سيبت في مسألة المهاجم الدولي الإسباني خلال الأسبوع الحالي. كما سيعقد اجتماعاً مع مسؤولي ساسوولو، لمحاولة الحصول على خدمات لاعب الوسط الدولي الإيطالي دافيدي فراتيزي (23 عاماً) الذي يثير اهتمام الجار اللدود إنتر وروما أيضاً.

لاعب ألكمار الهولندي تيجان رايندرس البديل
ضمن مسعاه لتعويض رحيل المؤثر تونالي، اقترب «روسونيري» من حسم صفقة التعاقد مع لاعب وسط ألكمار الهولندي تيجان رايندرس، الذي سيحتفل في وقت لاحق من الشهر الحالي بعيد ميلاده الخامس والعشرين. وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن اللاعب الهولندي يرغب في اللعب لميلان، وزار ميلانو في الأسابيع القليلة الماضية، كي يستكشف المدينة.

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