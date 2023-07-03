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المكاري مهاجم النصر أفضل لاعب في الجولة الثانية لسداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 10:02 مساء
المكاري مهاجم النصر أفضل لاعب في الجولة الثانية لسداسي التتويج
أحمد المكاري مهاجم النصر يحفتل بهدفه في مرمى أبو سليم بالجولة الثانية لدروي سداسي التتويج، السبت 1 يوليو 2023 (فيسبوك)
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أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الإثنين، فوز أحمد المكاري مهاجم فريق النصر بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من منافسات دوري التتويج السداسي الليبي لكرة القدم من «دورينا».

وأحرز المكاري هدفي فوز فريقه على أبو سليم، مساء أول أمس السبت، بواقع هدف في كل شوط، فيما ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» هدفًا لمكاري أيضًا في الشوط الأول.

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وتخوض الفرق الست، بعد غدٍ الأربعاء، الجولة الثالثة من منافسات دوري سداسي التتويج، في ثلاثة ملاعب وهي سوسة ورادس وصفاقس.

وبعدما خسر مباراة الجولة الأولى وحقق نقاط الجولة الثانية، يسعى النصر للفوز بثلاث نقاط أخرى عندما يواجه الأهلي بنغازي في ديربي مدينة بنغازي على ملعب صفاقس في تمام الساعة العاشرة.

ثنائية المكاري في مرمى أبو سليم

تصريحات أحمد المكاري عقب فوز النصر على أبوسليم

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