  • Alwasat News
Atwasat

قبل أيام من عيد ميلاده الـ76.. المخضرم هودجسون يمدد عقده مع كريستال بالاس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 04:56 مساء
قبل أيام من عيد ميلاده الـ76.. المخضرم هودجسون يمدد عقده مع كريستال بالاس
روي هودجسون. (فرانس برس)
alwasat radio

بعد أن تألق كريستال بالاس الإنجليزي تحت قيادة مدربه روي هودجسون، أعلنت إدارة النادي، اليوم الإثنين، أن المدير الفني هودجسون الذي يحتفل بعيد ميلاده السادس والسبعين في أغسطس المقبل، سيبقى في منصبه بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

- مهاجم كريستال بالاس زاها يتحالف لشراء نادي كرويدون في الدرجة التاسعة الإنجليزي

وعاد مدرب المنتخب الإنجليزي السابق الذي تسلم المهمات الفنية للنادي اللندني من 2017 إلى 2021، إلى كريستال بالاس في مارس الماضي بعد إقالة الفرنسي باتريك فييرا، عندما كان الفريق يبتعد بثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط، حسب «فرانس برس».

كريستال ينهي الموسم في المركز الحادي عشر
وتحت قيادة هودجسون، فاز كريستال بالاس بخمس مباريات، وتعادل في ثلاث وخسر ثلاثاً، لينهي الموسم في المركز الحادي عشر المريح للبقاء في دوري الأضواء. وعلّق المدرب المخضرم عبر موقع النادي الإلكتروني قائلاً «أنا سعيد للغاية وفخور بالتمديد في كريستال بالاس».

وأضاف هودجسون «أعرف ماهيّة الأشخاص الرائعين لدينا هنا. إنه مزيج رائع من الشباب والإمكانات، إلى جانب لاعبين أصحاب خبرة»، محدداً هدفه في الموسم المقبل بأن يكون «في النصف الأول من الترتيب» للمرة الأولى منذ العام 2015.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا

«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا
ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7

ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7
كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي

كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي
الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي

الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي
المشري: مجلسا النواب والدولة يصدران خارطة طريق للانتخابات تنبثق عنها حكومة جديدة

المشري: مجلسا النواب والدولة يصدران خارطة طريق للانتخابات تنبثق عنها حكومة جديدة
الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي

الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي
«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد

«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد
حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق وتسيير رحلات داخلية ودولية من خلاله

حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق وتسيير رحلات داخلية ودولية من خلاله
بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة

بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة
المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها

المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها
بينها ليبيا.. واشنطن تغير قواعد تنفيذ هجمات الطائرات المسيرة في مناطق النزاع

بينها ليبيا.. واشنطن تغير قواعد تنفيذ هجمات الطائرات المسيرة في مناطق النزاع
العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن (فيديو)

العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن...
مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات

مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات
شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج
كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي

كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي
في تكساس.. مجموعة ماعز خير من ألف منشار أو مبيد للأعشاب

في تكساس.. مجموعة ماعز خير من ألف منشار أو مبيد للأعشاب
الليبي محمد الرقيعي «الطشة» هداف شاطئية أفريقيا بـ11 هدفا

الليبي محمد الرقيعي «الطشة» هداف شاطئية أفريقيا بـ11 هدفا
«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة

«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بطولة ويمبلدون تحتفي بإنجازات السويسري المعتزل فيدرر.. الثلاثاء
بطولة ويمبلدون تحتفي بإنجازات السويسري المعتزل فيدرر.. الثلاثاء
باتريك فييرا مدربا جديدا لستراسبورغ الفرنسي بعقد 3 مواسم
باتريك فييرا مدربا جديدا لستراسبورغ الفرنسي بعقد 3 مواسم
هبوط هيرتا برلين يدفع «بواتينغ» لقرار الاعتزال بعد مسيرة حافلة
هبوط هيرتا برلين يدفع «بواتينغ» لقرار الاعتزال بعد مسيرة حافلة
أوكرانيا تتخطى فرنسا بثلاثية وتكمل عقد المتأهلين في أمم أوروبا للشباب
أوكرانيا تتخطى فرنسا بثلاثية وتكمل عقد المتأهلين في أمم أوروبا ...
ليون ينتصر على ميلان في معركة خطف الأميركي بوليسيتش
ليون ينتصر على ميلان في معركة خطف الأميركي بوليسيتش
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال ......
غوارديولا يتحدث عن وجهة مبابي ومستقبل غوندوغان
غوارديولا يتحدث عن وجهة مبابي ومستقبل غوندوغان...
الاتحاد السعودي يعلن تعاقده مع الفرنسي نغولو كانتي
الاتحاد السعودي يعلن تعاقده مع الفرنسي نغولو كانتي...
إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا
إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا...
سكالوني: الأرجنتين فوق أي لاعب.. وميسي لا يمكن تعويضه
سكالوني: الأرجنتين فوق أي لاعب.. وميسي لا يمكن تعويضه...
المزيد
الاتفاق السعودي يعلن تعاقده مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد
الاتفاق السعودي يعلن تعاقده مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد...
قبل أيام من عيد ميلاده الـ76.. المخضرم هودجسون يمدد عقده مع كريستال بالاس
قبل أيام من عيد ميلاده الـ76.. المخضرم هودجسون يمدد عقده مع ......
قطر ترافق المكسيك في دور الثمانية بالكأس الذهبية.. وتأهل مريح لأميركا وجامايكا
قطر ترافق المكسيك في دور الثمانية بالكأس الذهبية.. وتأهل ......
ليون ينتصر على ميلان في معركة خطف الأميركي بوليسيتش
ليون ينتصر على ميلان في معركة خطف الأميركي بوليسيتش...
أوكرانيا تتخطى فرنسا بثلاثية وتكمل عقد المتأهلين في أمم أوروبا للشباب
أوكرانيا تتخطى فرنسا بثلاثية وتكمل عقد المتأهلين في أمم ......
المزيد