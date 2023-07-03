قبل أيام من عيد ميلاده الـ76.. المخضرم هودجسون يمدد عقده مع كريستال بالاس

القاهرة - بوابة الوسط

بعد أن تألق كريستال بالاس الإنجليزي تحت قيادة مدربه روي هودجسون، أعلنت إدارة النادي، اليوم الإثنين، أن المدير الفني هودجسون الذي يحتفل بعيد ميلاده السادس والسبعين في أغسطس المقبل، سيبقى في منصبه بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

- مهاجم كريستال بالاس زاها يتحالف لشراء نادي كرويدون في الدرجة التاسعة الإنجليزي

وعاد مدرب المنتخب الإنجليزي السابق الذي تسلم المهمات الفنية للنادي اللندني من 2017 إلى 2021، إلى كريستال بالاس في مارس الماضي بعد إقالة الفرنسي باتريك فييرا، عندما كان الفريق يبتعد بثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط، حسب «فرانس برس».

كريستال ينهي الموسم في المركز الحادي عشر

وتحت قيادة هودجسون، فاز كريستال بالاس بخمس مباريات، وتعادل في ثلاث وخسر ثلاثاً، لينهي الموسم في المركز الحادي عشر المريح للبقاء في دوري الأضواء. وعلّق المدرب المخضرم عبر موقع النادي الإلكتروني قائلاً «أنا سعيد للغاية وفخور بالتمديد في كريستال بالاس».

وأضاف هودجسون «أعرف ماهيّة الأشخاص الرائعين لدينا هنا. إنه مزيج رائع من الشباب والإمكانات، إلى جانب لاعبين أصحاب خبرة»، محدداً هدفه في الموسم المقبل بأن يكون «في النصف الأول من الترتيب» للمرة الأولى منذ العام 2015.