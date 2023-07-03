ليون ينتصر على ميلان في معركة خطف الأميركي بوليسيتش

القاهرة - بوابة الوسط

اقترب ميلان من خسارة صفقة الأميركي كريستيان بوليسيتش لمصلحة ليون الفرنسي، ففي الوقت الذي توصل فيه «الروسونيري» إلى اتفاق مع بوليسيتش على الانضمام لصفوفه، وكان يتبقى فقط الاتفاق مع تشيلسي، تلقى النادي الإيطالي ضربة قوية.

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وتلقى تشيلسي عرضاً رسمياً من ليون من أجل ضم بوليسيتش، على أن يدفع النادي الفرنسي 25 مليون يورو، بجانب نسبة من البيع المستقبلي، وهو بند قيد التفاوض، حسب ما كشفته جريدة «ذا أتلتيك» البريطانية.

وأشارت الجريدة إلى أن العرض الفرنسي يجد قبولاً من إدارة تشيلسي، إلى جانب أن العلاقات الجيدة بين الناديين قد تسمح بإتمام الصفقة.

وأوضحت أن الدولي الأميركي سبق أن وافق على خفض راتبه من أجل ارتداء قميص ميلان، إذ قدم النادي الإيطالي عرضاً بقيمة 14 مليون يورو لضم بوليسيتش، وهو ما يرفضه النادي اللندني.