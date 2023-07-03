باتريك فييرا مدربا جديدا لستراسبورغ الفرنسي بعقد 3 مواسم

القاهرة - بوابة الوسط

كشف نادي ستراسبورغ الفرنسي، اليوم الإثنين، النقاب عن التعاقد مع قائد منتخب فرنسا السابق باتريك فييرا (47 عاما) كمدير فني جديد بعقد لثلاثة مواسم، بعد إقالة فريديريك أمنونيتي الأسبوع الماضي.

واحتل ستراسبورغ المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق مركزين وخمس نقاط عن منطقة الهبوط، ليجري تعيين قائد منتخب فرنسا السابق على رأس النادي الفرنسي، المملوك أميركياً، حسب «فرانس برس».

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من جانبه، قال رئيس النادي الفرنسي مارك كيلر في بيان عبر موقع النادي الإلكتروني، «أرحب بباتريك فييرا الذي أعرفه من المنتخب الفرنسي، ويسعدني جداً أن أرحب به في ستراسبورغ».

وأضاف «إنه يتطابق مع المواصفات التي كنا نبحث عنها: مدرب ذو خبرة دولية، ولديه أيضاً معرفة جيدة بدوري الدرجة الأولى واللاعبين الشباب».

وبات النادي الفرنسي في كنف ملكية جديدة، بعدما استحوذ عليه كونسورتيوم «بلوكو» الأميركي الذي يقوده مالك تشيلسي الإنجليزي تود بوهلي وشركة «كليرلايك كابيتال» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.