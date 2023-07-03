بطولة ويمبلدون تحتفي بإنجازات السويسري المعتزل فيدرر.. الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

تحتفي بطولة ويمبلدون بإنجازات السويسري المعتزل روجيه فيدرر في نادي عموم إنجلترا، باحتفالية خاصة في الملعب الرئيس خلال اليوم الثاني من ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، الثلاثاء.

ويزور السويسري الفائز بلقب البطولة الإنجليزية ثماني مرات، والذي أعلن اعتزاله في سبتمبر الماضي، الملعب الذي شهد بعض أعظم انتصاراته، حيث سيُكرّم قبل بدء المباراة، حسب «فرانس برس».

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وقالت الرئيسة التنفيذية لنادي عموم إنجلترا سالي بولتون، اليوم الإثنين، «يسعدني أن أقول إن روجيه سيكون معنا غداً وسيكون لدينا لحظة احتفالية خاصة في الملعب الرئيس قبل انطلاق المباراة، لتكريمه باعتباره الرجل الذي يحمل أكثر عدد من ألقاب الفردي للرجال هنا في ويمبلدون».

وأضافت أنه «ستكون لدينا لحظة فقط للاحتفال بإنجازاته ولنقول شكراً لكل الذكريات»، وابتعد فيدرر (41 عاماً) عن كرة المضرب منذ الوداع العاطفي في كأس ليفر في لندن، لكنه تكرّم بشكل مشابه على الملاعب العشبية خلال دورة هاله الألمانية الشهر الماضي.