نيوكاسل يضم «تونالي» أغلى لاعب إيطالي في التاريخ

القاهرة - بوابة الوسط

كشف نادي نيوكاسل الإنجليزي تعاقده مع لاعب وسط ميلان الإيطالي ساندرو تونالي حتى 2028 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار)، ليصبح أغلى لاعب إيطالي في التاريخ، وكان تونالي القادم إلى ميلان من بريشيا العام 2020 أسهم في إحراز ميلان لقب الدوري الإيطالي في 2022، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

بيد أن القدرة المالية الضخمة لأندية الدوري الإنجليزي «البريميرليغ» ونيوكاسل المملوك سعوديا، كانت مغرية لميلان وتونالي، ويعود نيوكاسل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في 20 عاما، حسب «فرانس برس».

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من جانبه، قال مدرب نيوكاسل إدي هاو «هو موهبة استثنائية ويملك الذهنية، والقوة الجسدية والسمة الفنية التي تجعله مناسبا لنا، بعمر الثالثة والعشرين، يملك ساندرو خبرة مهمة كلاعب مفتاح في أحد أبرز الدوريات الأوروبية وفي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تمثيل منتخب بلاده».

وقال تونالي (14 مباراة دولية)، بعد أن بات أغلى لاعب يبيعه النادي «اللومباردي»: «أشكر نيوكاسيل يونايتد لأنه يمنحني فرصة هائلة في مسيرتي، أرغب في رد الدين على أرض الملعب، من خلال تقديم كل ما لدي، كما فعلت دوما. أنا متحمس جدا للعب في ملعب سانت جيمس بارك. أتوق للشعور بحرارة المشجعين».