رئيس الاتحاد المنستيري التونسي يوجه تهمة خطيرة للاعبيه

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم رئيس نادي الاتحاد المنستيري التونسي، أحمد البلي، بعض لاعبي فريقه لكرة القدم، بالتلاعب في نتيجة المباراة التي خاضها الفريق أمام الصفاقسي الأسبوع الماضي، في ختام الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم.

ودخل الاتحاد المنستيري الجولة الأخيرة من الدوري التونسي وهو في المركز الثاني، متقدمًا بفارق المواجهات المباشرة مع الترجي، حسبما ذكرت «رويترز».

الاتحاد المنستيري في المركز الرابع

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله مع الصفاقسي، لينهي الاتحاد المنستيري الموسم في المركز الرابع، خلف النجم الساحلي المتوج بلقب الدوري التونسي، والترجي والأفريقي على الترتيب، كما أهدر الاتحاد المنستيري فرصة التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.

وأدلى البلي بتصريح إلى إذاعة المنستير الحكومية، قال فيه: «أنا على تواصل مع المحامين لتتبع كل المحادثات الهاتفية التي أجراها لاعبو الاتحاد المنستيري أو تلقوها لمعرفة إذا كان هناك تلاعب بنتيجة المباراة».

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وأضاف: «حدثت اتصالات مع بعض اللاعبين، وأعلمني بذلك بعض اللاعبين الآخرين قبل المباراة، فيما اكتفى البعض الآخر بالصمت».

وأشار: «على النادي أن يأخذ حقه مهما كان اسم اللاعب أو الإداري الذي له علاقة بأي جهة تهمها الحصول على المركز الثاني أو الثالث في الدوري التونسي المؤهل للمشاركة الأفريقية، لأن الاتحاد المنستيري لن يقبل طريقة فقدانه التأهل للمشاركة الأفريقية الموسم المقبل».