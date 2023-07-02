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تشوبوشلاي ينضم إلى ليفربول مقابل 70 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 05:31 مساء
تشوبوشلاي ينضم إلى ليفربول مقابل 70 مليون يورو
تشوبوشلاي (أرشيفية: الإنترنت)
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كشفت تقارير إعلامية أن نادي ليفربول الإنجليزي نجح في التعاقد مع لاعب الوسط المجري الدولي دومينيك تشوبوشلاي، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، إن المجري دومينيك تشوبوشلاي نجم لايبزيج الألماني، وقع على عقود انتقاله إلى صفوف نادي ليفربول.

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وأكد أن تشوبوشلاي أصبح رسميًا، ضمن صفوف ليفربول بتوقيعه على عقد حتى يونيو 2028، وأن العقد لا يتضمن أي شرط جزائي.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن لاعب الوسط المجري الدولي دومينيك تشوبوشلاي، في طريقه للانضمام الى صفوف ليفربول قادمًا من لايبزيج الألماني، بحسب وكالة «فرانس برس».

كما كشفت شبكتا «بي بي سي» و«سكاي سبورتس»، أن ليفربول قرر تفعيل البند الجزائي في عقد المجري الدولي المقدر بسبعين مليون يورو من أجل الحصول على خدماته.

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وسجل تشوبوشلاي عشرين هدفا في 91 مباراة خاضها في صفوف لايبزيج منذ انضمامه إليه قادمًا من سالزبورج النمساوي في يناير 2021 خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونشرت وسائل إعلام بريطانية صورًا لوصول اللاعب المجري الدولي الى إنجلترا على متن طائرة خاصة، من أجل الخضوع للفحص الطبي تمهيدًا للتوقيع على العقد رسميا.

وسيصبح تشوبوشلاي ثاني صفقة يعقدها ليفربول استعدادًا للموسم المقبل بعد تعاقده مع الأرجنتيني ألكسيس ماكاليستر بطل العالم مع منتخب بلاده في مونديال قطر، في صفقة بلغت 42 مليون يورو قادمًا من برايتون.

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