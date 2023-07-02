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فيرستابن يفوز بسباق النمسا لفورمولا واحد ويعزز صدارته لبطولة العالم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 05:18 مساء
فيرستابن يفوز بسباق النمسا لفورمولا واحد ويعزز صدارته لبطولة العالم
ماكس فيرستابن يحتفل بفوزه بسباق النمسا (أرشيفية: الإنترنت)
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أحرز سائق فريق ريد بُل الهولندي ماكس فيرستابن، اليوم الأحد، المركز الأول في سباق سيارات جائزة النمسا الكبرى، الجولة التاسعة من بطولة العالم في الفورمولا واحد، وهو سابع فوز له هذا الموسم والخامس على التوالي.

فيرستابن يعزز صدارته لترتيب السائقين
بهذا الفوز، عزز فيرستابن صدارته للترتيب العام للسائقين في مسعاه إلى حصد اللقب العالمي الثالث على التوالي، بحسب «فرانس برس».

من جانبه، جاء سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو في المركز الثاني في سباق النمسا لفورمولا واحد، فيما أكمل سائق ريد فريق بُل الثاني، المكسيكي سيرخيو بيريس عقد منصة التتويج بحلوله في المركز الثالث.

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وبينما كان فيرستابن مبتعدًا عن بقية منافسيه في صدارة السباق قبل وصوله إلى جبال ستيريا، بات بطل العالم في الموسمين السابقين منفردًا بفارق كبير في صدارة بطولة العالم بلغ 81 نقطة أمام زميله في الفريق سيرخيو بيريس.

يعد هذا الفوز هو الثاني والأربعين لفيرستابن في مسيرته في سباقات سيارات فورمولا واحد، ليصبح السائق الهولندي الملقب بـ«ماد ماكس» على أعتاب اللقب العالمي الثالث على التوالي من دون منازع.

رقم قياسي لفيرستابن
كما أصبح فيرستابن صاحب الرقم القياسي في عدد الانتصارات في جائزة النمسا الكبرى التي فاز بلقبها أربع مرات، متقدمًا على الفرنسي الأسطوري آلان بروست الذي أحرز اللقب في النمسا ثلاث مرات.

وفي بقية نتائج السباق النمساوي لسيارات فورمولا واحد، احتل سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس جونيور، وسائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس المركزين الرابع والخامس على التوالي.

ماكس فيرستابن يحتفل بفوزه بسباق النمسا (أرشيفية: الإنترنت)
ماكس فيرستابن يحتفل بفوزه بسباق النمسا (أرشيفية: الإنترنت)
ماكس فيرستابن يحتفل بفوزه بسباق النمسا (أرشيفية: الإنترنت)
ماكس فيرستابن يحتفل بفوزه بسباق النمسا (أرشيفية: الإنترنت)
ماكس فيرستابن يحتفل بفوزه بسباق النمسا (أرشيفية: الإنترنت)
ماكس فيرستابن يحتفل بفوزه بسباق النمسا (أرشيفية: الإنترنت)
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