ليفربول يكسر قواعد اللعبة ويرصد مبلغا خياليا لضم مبابي

القاهرة - بوابة الوسط

فيما تعاني عديد أندية العالم الكبرى من صعوبات مالية، يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لفتح خزائنه على مصراعيها بهدف تدعيم صفوفه استعداداً لمنافسات الموسم الكروي الجديد.

وقدّم ليفربول موسماً مخيباً للآمال، خرج منه خالي الوفاض دون أن يتمكن من المنافسة على أي لقب سواء محلياً أو أوروبياً، الأمر الذي وضع الفريق ومدربه ولاعبيه في مرمى نيران الانتقادات.

ليفربول ينافس الريال على مبابي

وبهدف العودة إلى أجواء المنافسة على الألقاب الإنجليزية والأوروبية على حد سواء، يعتزم ليفربول كسر أرقام انتقالات كرة القدم القياسية وتقديم ثلاثمئة مليون يورو من أجل قطع الطريق على ريال مدريد الراغب في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي لا يريد الاستمرار في ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان، وذلك وفقاً لما أوردته جريدة «ماركا» الإسبانية.

وفجر مبابي قنبلة من العيار الثقيل في وقت سابق من شهر يونيو الحالي، عندما أبلغ نادي باريس سان جيرمان رسمياً بعدم رغبته بالاستمرار مع الفريق إلى ما بعد صيف 2024، وذلك بعدما مدّد عقده مع النادي الصيف الماضي عقب عملية تفاوض صعبة ومعقدة.

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ونقلت صحيفة «ماركا» عن وكيل الأعمال ماركو كيرديمير قوله إنه سيكون هناك الكثير من الأخبار خلال الأسبوع المقبل، وتحديداً من إنجلترا وألمانيا.

وأضاف: «فلورنتينو بيريز سيكون لديه منافس قوي في صفقة ضم مبابي، وهو ليفربول الذي يريد دفع مبلغ كبير للغاية من أجل مبابي، وهو مستعد لوضع ما يصل إلى ثلاثمئة مليون يورو».

مبابي يتفوق على نيمار

وإذا ما حصل ليفربول على خدمات النجم الفرنسي فإنه سيكسر رقم زميله في باريس نيمار الذي انتقل إلى نادي العاصمة الفرنسية صيف 2017 مقابل قيمة كسر عقده مع برشلونة الإسباني (222 مليون يورو)، بينما ثاني أغلى اللاعبين حالياً هو مبابي ذاته الذي انتقل من موناكو إلى باريس مقابل 180 مليون يورو.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية فإن إدارة باريس سان جيرمان طلبت من مبابي تجديد عقده أو الانتقال في الصيف الحالي، بينما يرغب اللاعب في الخروج من النادي الموسم المقبل مجاناً.

وعقب إعلان مبابي نيته ترك باريس سان جيرمان، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتدخل شخصياً لإقناع مبابي بالبقاء في نادي العاصمة، مثلما فعل العام الماضي عندما أقنعه بتجاهل ريال مدريد والاستمرار في باريس.

ويمر ليفربول بمرحلة تجديد دماء بعدما رحل روبيرتو فيرمينو وجيمس ميلنر وأليكس أوكليد تشامبرلين ونابي كيتا، بينما رحل الموسم الماضي السنغالي ساديو ماني.