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الدوري السعودي.. جوتا لاعب سلتيك الإسكتلندي يقترب من التوقيع للاتحاد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 يونيو 2023, 03:55 مساء
الدوري السعودي.. جوتا لاعب سلتيك الإسكتلندي يقترب من التوقيع للاتحاد
جوتا لاعب سلتيك المرشح للتعاقد مع الاتحاد السعودي (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت تقارير صحفية بريطانية، إن نادي الاتحاد السعودي يواصل السعي لضم مزيد من اللاعبين الأوروبيين لتدعيم صفوفه قبل بدء الموسم الجديد من الدوري السعودي لكرة القدم.

وذكرت جريدة «دايلي مايل» إن نادي الاتحاد أصبح قريباً من التعاقد مع نجم برتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما ضم حتى الآن الفرنسي كريم بنزيما قادماً من ريال مدريد الإسباني، بجانب لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي قادماً من تشيلسي الإنجليزي.

جوتا يقترب من اللعب بالدوري السعودي
وذكرت الجريدة البريطانية أن إدارة النادي السعودي توصلت إلى اتفاق مع اللاعب البرتغالي المحترف في صفوف نادي سلتيك الإسكتلندي جوتا فيليبي من أجل انضمامه إلى بطل الدوري السعودي.

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وأضافت «دايلي مايل» أن سلتيك وافق على بيع جوتا (24 عاماً) إلى نادي الاتحاد الفائز بلقب الدوري السعودي، وأشارت إلى أن النادي الإسكتلندي وجد العرض السعودي مغرياً.

وكشفت الجريدة أن قيمة العرض تجاوزت العشرين مليون جنيه إسترليني، بعدما تعاقد معه النادي الإسكتلندي العام الماضي مقابل سبعة ملايين جنيه إسترليني فقط، قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي.

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