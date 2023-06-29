باريس سان جيرمان يتصدر قائمة الأعلى قيمة سوقية.. ومبابي الأغلى

القاهرة - بوابة الوسط

حافظ نادي باريس سان جيرمان ولاعبه كيليان مبابي على صدارتيهما لأكثر فرق ولاعبي الدوري الفرنسي لكرة القدم من حيث القيمة السوقية بعد موسم حافل بالأحداث تُوج فيه سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، ووصل فيه مبابي إلى نهائي كأس العالم 2022 مع المنتخب الفرنسي.

وبرغم التراجع في القيمة السوقية لسان جيرمان، واصل الفريق تربعه على رأس قائمة فرق الدوري الفرنسي من حيث القيمة السوقية في التقييم الجديد الصادر عن موقع «ترانسفير ماركت» العالمي لإحصاءات وأرقام الفرق واللاعبين.

رقم قياسي لباريس سان جيرمان

وشهد الموسم الماضي فوز باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي مجددا لينفرد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب المسابقة وهو 11 لقبا، لكن الفريق خرج مبكرا من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتراجعت القيمة السوقية لعدد من لاعبي الفريق -وفقا للتقييمات الجديدة-، ما أسفر عن تراجع القيمة السوقية للفريق نفسه من 882.55 مليون يورو إلى 803.75 مليون يورو بنسبة تراجع بلغت 8.9%.

تفوق هائل لباريس سان جيرمان

وحافظ باريس سان جيرمان على صدارة القائمة في التقييم الجديد للقيمة السوقية بفارق هائل عن ستاد رين الذي تقدم على موناكو في التصنيف الجديد ليحتل المركز الثاني في القائمة على الرغم من التراجع في القيمة السوقية لكل منهما أيضاً، كما تفوق أيضا على مارسيليا الذي احتل المركز الرابع في القائمة.

قائمة المتراجعين

وتراجعت قيمة ستاد رين بنسبة 0.5% فقط من 320.3 إلى 318.6 مليون يورو، فيما تراجعت قيمة موناكو من 324.2 إلى 310.3 مليون يورو بنسبة 4.3%، وتراجعت قيمة مارسيليا بنسبة 1.0 إلى 256.5 مليون يورو.

أكبر الرابحين والخاسرين

وكان فريق لانس أكبر الرابحين في التقييم الجديد؛ حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 20.2% من 184.1 مليون يورو إلى 221.25 مليون يورو، فيما كان أجاكسيو أكثر الخاسرين في التقييم الجديد بتراجع قيمته السوقية بنسبة 12.9 إلى 23.65 مليون يورو.

وبرغم التراجع في القيمة السوقية لنصف عدد فرق المسابقة في التقييم الجديد، فقد ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لفرق المسابقة بنسبة 0.2% لتبلغ 3.58 مليار يورو.

مبابي الأعلى قيمة سوقية

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وعلى مستوى اللاعبين، حافظ مبابي مهاجم باريس سان جيرمان على الصدارة بقيمة سوقية بلغت 180 مليون يورو، وهي القيمة السوقية الأعلى لأي لاعب في العالم حاليا، ويتساوى معه فيها لاعب واحد فقط هو النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وعلى الرغم من تراجع القيمة السوقية لكل من ماركينيوس وأشرف حكيمي لاعبي باريس سان جيرمان بمقدار خمسة ملايين يورو إلى 65 مليون يورو، فقد حافظ اللاعبان على موقعيهما في المركزين الثاني والثالث في القائمة بالتساوي مع زميلهما الآخر نونو مينديز، الذي حافظ على قيمته السوقية كما هي.

تراجع قيمة نيمار وميسي

وأكمل نيمار احتكار باريس سان جيرمان للمراكز الخمسة الأولى في القائمة على الرغم من تراجع قيمته السوقية خمسة ملايين يورو عن التقييم السابق لتبلغ ستين مليون يورو.

وتقدم كيفران تورام لاعب خط وسط نيس إلى المركز العاشر بعدما ارتفعت قيمته السوقية إلى 40 مليون يورو، فيما تراجعت القيمة السوقية للأرجنتيني ليونيل ميسي من 45 مليون يورو إلى 35 مليون يورو، ليتراجع إلى المركز الـ11 بالقائمة مع انتهاء عقده مع سان جيرمان وقرب إتمام انضمامه رسمياً لفريق إنتر ميامي الأميركي.