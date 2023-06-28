المدرب المصري حسام البدري يستعد للانفصال عن الصفاقسي التونسي بعد خلافات

القاهرة - بوابة الوسط

يدرس مدرب الصفاقسي التونسي، حسام البدري، الرحيل عن الفريق بعد مواجهة الاتحاد المنستيري في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج.

وقد أعلن الصفاقسي، فى مارس الماضي، تعاقده رسمياً مع المدرب المصري، لتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، حسب «رويترز».

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وقالت وسائل إعلام تونسية: «حسام البدري لديه حالة من الغضب تجاه إدارة النادي بعد قبولها مواجهة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من المرحلة التمهيدية لكأس العرب للأندية، على الرغم من نهاية المهلة التي منحها الاتحاد العربي للفريق السوداني».

وأشارت إلى أن البدري أعلن أنه سوف يجلس مع إدارة الصفاقسي بعد نهاية مواجهة الاتحاد المنستيري، معرباً عن رغبته في الرحيل في ظل الوضع الراهن.