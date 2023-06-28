كولن الألماني يبقي على حارس مرماه مارفين شواب حتى 2027

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي كولن الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تجديد عقد حارس مرماه مارفين شواب حتى 2027، بعدما انضم البالغ 28 عاماً إلى كولن في 2021، قادماً من بروندبي الدنماركي.

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يأتي هذا بعد أن بات شواب الخيار الأول في مركز حراسة المرمى بموسمه الأول، حيث لعب 66 مباراة في كل البطولات مع كولن الذي احتل المركز الـ11 في الموسم الماضي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (دي بي إيه).

ووصف المدير الإداري في كولن، كريستيان كيلر، شواب بأنه عنصر مهم جدا للفريق، مشيرا إلى أنه يعد كذلك أحد ركائز الطموحات الرياضية للفريق في المستقبل.