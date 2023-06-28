مبابي يدين مقتل شاب في فرنسا عبر «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط

دان المهاجم الدولي الفرنسي المحترف بصفوف باريس سان جيرمان كيليان مبابي مقتل شاب، عمره 17 عاماً، برصاص الشرطة في ضاحية نانتير في العاصمة الفرنسية باريس.

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وقال مبابي في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء على تويتر: «أشعر بالأسف إزاء ذلك الوضع غير المقبول. مواساتي لعائلة الشاب نايل وأحبائه. ذلك الملاك الصغير الذي رحل مبكراً للغاية».

وقد اندلعت أعمال شغب في ضاحية نانتير بسبب مقتل الشاب صباح أمس الثلاثاء عندما أوقفته الشرطة بغرض الفحص المروري.

فيديو عبر هاتف محمول يوثق الحادث

أظهر مقطع فيديو على الهاتف المحمول لشاهد على الحادث، تحققت منه وسائل الإعلام الفرنسية، ضابطاً يوجه مسدسه إلى باب السائق في السيارة.

وعندما انطلق الشاب فجأة، أطلق الضابط النار من مسافة قريبة، مما أدى إلى إصابته بجراح قاتلة.

وقد احتجز الضابط لدى الشرطة، للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل غير العمد. ووفقاً لوزير الداخلية جيرالد دارمانان، بدأت هيئة الإشراف على الشرطة تحقيقاً داخلياً في الحادث.

رسالة كيليان مبابي. (تويتر)