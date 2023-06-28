مهاجم كريستال بالاس زاها يتحالف لشراء نادي كرويدون في الدرجة التاسعة الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

ينوي نجم الراب البريطاني ستورمزي التعاون مع مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي ويلفريد زاها لشراء نادي كرويدون أثليتيك المنافس في دوري الدرجة التاسعة الإنجليزي لكرة القدم، بحسب ما أعلن النادي نفسه.

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ويعود اهتمام زاها بنادي كرويدون أثليتيك إلى نشأته في كرويدون، رغم أنه ولد في ساحل العاج، لكنه عاش في إنجلترا منذ أن كان في الرابعة من عمره، بينما ينحدر ستورمزي أيضًا من المنطقة، كما يأتي التعاون ثلاثي بمشاركة داني يانغ المسؤول السابق في بالاس لشراء كرويدون.

وقال كرويدون في بيان: «سيملك هذا التحالف النادي، وسيقوم بتشغيله وتطويره في مسقط رأسهم جميعًا. بينما ننتظر جميعًا استكمال الإجراءات النهائية يتطلع هذا التحالف لتطوير النادي الذي لعب دورًا فيما وصلوا له».