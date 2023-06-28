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الكرواتي ماتيو بديلا لغوندوغان في مانشستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 03:17 مساء
الكرواتي ماتيو بديلا لغوندوغان في مانشستر سيتي
الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش. (إنترنت)
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تعاقد مانشستر سيتي الإنجليزي بطل الثلاثية الموسم الماضي مع لاعب الوسط الدولي الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش قادمًا من تشيلسي.

وقال النادي الإنجليزي في بيان، الثلاثاء «أنجز مانشستر سيتي عملية توقيع ماتيو كوفاتشيتش من تشيلسي بعقد لمدة أربع سنوات». وكشفت وسائل إعلام إنجليزية أن قيمة الصفقة بلغت نحو 32 مليون دولار.

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وأضاف: «خاض اللاعب (29 عامًا) 221 مباراة في خمسة مواسم مع تشيلسي وأحرز في صفوفه ألقاب دوري أبطال أوروبا، ويوروبا ليغ، كأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية، بالإضافة إلى اختياره لاعب العام في ناديه موسم 2019 - 2020.

استهل الكرواتي كوفاتشيتش مسيرته مع دينامو زغرب قبل انتقاله إلى إنتر الإيطالي وريال مدريد الإسباني ولعب 95 مباراة دولية، ليكون التعاقد معه تعويضًا لغياب الألماني إيلكاي غوندوغان المنتقل إلى برشلونة.

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