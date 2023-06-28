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بيرلو مديرا فنيا لسمبدوريا الإيطالي حتى 2025

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 02:13 مساء
بيرلو مديرا فنيا لسمبدوريا الإيطالي حتى 2025
أندريا بيرلو. (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلن نادي سمبدوريا الإيطالي تولي أندريا بيرلو تدريب فريق كرة القدم، بعد أن وقع عقدًا حتى 30 يونيو 2025، ولا يزال بيرلو قائد خط الوسط الدولي وميلان ويوفنتوس السابق يبحث عن نفسه كمدرب.

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بذلك يعود بيرلو إلى إيطاليا للإشراف على سمبدوريا في الدرجة الثانية، بعد تجربة في تركيا مع فاتح كاراغومروك، حسب ما أفاد النادي الإيطالي، واستهل بطل مونديال 2006 مسيرته التدريبية على مقاعد يوفنتوس في صيف 2020، قبل أن يجري الاستغناء عنه بعد موسم واحد فقط.

الاستغناء عن بيرلو جاء رغم نجاحه في حجز مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث حل يوفنتوس رابعًا، وفوزه بلقبي الكأس السوبر والكأس المحليتين، ليعود بيرلو بعدما غاب عن الملاعب لفترة عام للراحة، إلى عالم التدريب مع نادي العاصمة اسطنبول، فاتح كاراغومروك.

يعاني سمبدوريا من أزمة مالية شديدة حيث أنهى الموسم المنصرم في قاع الترتيب، قبل أن يصبح تحت ملكية جديدة بقيادة رجل الأعمال الإيطالي أندريا رادريساني.

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