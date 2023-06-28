105 ملايين يورو تقرب ميلان من صفقة ديكلان رايس بعد رفض عرض السيتي

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية قرب نادي إي سي ميلان الإيطالي من الحصول على خدمات لاعب وست هام يونايتد ديكلان رايس، وأشارت جريدة «ذا أثلتيك» الإنجليزية إلى أن المفاوضات وصلت بين الفريقين إلى رقم مالي مميز بالنسبة لوست هام.

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وأضافت أن الصفقة قد تصل إلى 105 ملايين يورو، وهو ما يقربها من الحسم خلال الساعات المقبلة، وكانت تقارير صحفية بريطانية، كشفت أن إدارة أرسنال حددت 200 مليون جنيه إسترليني بشأن الصفقات الجديدة، حيث يأتي ديكلان رايس في صدارة اهتمامات النادي اللندني.

وست هام ترفض عرض مانشستر سيتي

ورفضت إدارة نادي وست هام يونايتد الإنجليزي العرض المقدم من مانشستر سيتي، من أجل التعاقد مع ديكلان رايس لاعب وسط الفريق اللندني، وبحسب ما ذكرته شبكة «سكاي سبورتس»، فإن مانشستر سيتي تقدم بعرض قيمته 90 مليون جنيه إسترليني لضم رايس، إلا أنه قوبل بالرفض من جانب إدارة وست هام.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية سابقة قد أشارت إلى أن أرسنال سبق وأن تقدم بعرض لضم رايس مقابل 75 مليون إسترليني إلى جانب 15 مليون أخرى كمتغيرات.

صراع السيتي وأرسنال على رايس

ويتصارع بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، ووصيفه، على ضم رايس الذي نجح في قيادة وست هام للتتويج بدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته المنتهية منذ أسابيع قليلة ماضية.

ويعد هذا العرض هو الأول من جانب إدارة مانشستر سيتي لضم لاعب الوسط الإنجليزي، وأصبحت القيمة المادية قابلة للزيادة في عرض آخر لإقناع إدارة وست هام بالاستغناء عن اللاعب.