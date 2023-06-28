ليديكي تتأهل لبطولة العالم عبر ثالث أسرع زمن في تاريخ السباحة

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت السباحة الأميركية كايتي ليديكي، المتوجة بسبع ذهبيات أولمبية، ثالث أسرع زمن في التاريخ في إنديانابوليس، الثلاثاء، محققة المركز الأول في سباق 800 متر حرة في بطولة الولايات المتحدة.

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البطولة تشكل أيضًا تجارب الفريق الأميركي المؤهلة إلى بطولة العالم، وحققت ابنة الـ26 عامًا زمن 8:07.07 دقائق بفارق 13 ثانية عن أقرب منافساتها، لتسجل أفضل نتيجة لها منذ أن حطمت الرقم القياسي العالمي في أولمبياد ريو 2016 (8:04.78 د)، حسب «فرانس برس».

وتأهلت بالتالي بسهولة إلى بطولة العالم التي تستضيفها مدينة فوكووكا اليابانية بين 23 و30 يوليو، ستكون السادسة لها. وقالت كايتي بعد الفوز «كان رائعًا. كنت متحمسة فقط لبدء المنافسات».

هيمنت ليديكي على هذه المسافة منذ بداياتها الأولمبية في لندن 2012، وحققت اللقب في خمس بطولات عالم تواليًا وثلاث نسخ تواليًا من الألعاب الأولمبية.