المهاجم الفرنسي ماركوس تورام يصل إلى ميلان لإتمام التعاقد مع إنتر حتى 2028

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المهاجم الفرنسي الدولي ماركوس تورام خطوته، بعد انتهاء عقده مع بروسيا مونشنغلادباخ الألماني، بالاتجاه إلى ميلانو، اليوم الثلاثاء، لإنهاء صفقة انتقاله إلى صفوف إنتر.

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ينتظر أن يعلن نادي إنتر ميلان، ثالث الدوري الإيطالي لكرة القدم، التعاقد مع المهاجم الفرنسي الدولي ماركوس تورام (25 عاما) خلال ساعات. وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المهاجم صاحب الـ10 مباريات دولية سيجتاز الفحص الطبي قبل توقيع عقد مدته خمس سنوات حتى العام 2028، حسب شبكة «سكاي سبورت».

المهاجم الفرنسي الدولي ماركوس تورام نجل المدافع الدولي السابق لبارما ويوفنتوس الإيطاليين وبطل العالم 1998 ليليان تورام. واختار المولود في بارما، حيث كان والده يلعب وقتها، اللعب في صفوف إنتر ميلان، لمواصلة تألقه، بعدما دافع عن ألوان سوشو وغانغان الفرنسيين ومونشنغلادباخ.