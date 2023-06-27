يوفنتوس يجدد عقد الفرنسي أدريان رابيو.. واللاعب: سعيد في تورينو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تجديد عقد الفرنسي أدريان رابيو، ليستمر ضمن صفوفه في الموسم المقبل. وكان من المقرر أن ينتهي عقد رابيو مع يوفنتوس نهاية شهر يونيو الجاري، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول تجديده.

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وكشف يوفنتوس تجديد عقد رابيو مع الفريق حتى صيف 2024، بينما عبر اللاعب، في وقت سابق، عن سعادته مع فريقه، مشيرا إلى أنه قد يجدد تعاقده مع النادي الإيطالي فترة أطول.

الدولي الفرنسي انضم لصفوف يوفنتوس في صيف 2019 عبر صفقة انتقال حر، قادما من باريس سان جيرمان، وخاض 177 مباراة بقميص يوفنتوس، وسجل 17 هدفا في جميع المسابقات.

وقد حصل لاعب الوسط على 3 ألقاب مع يوفنتوس: الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

وقال رابيو في مقابلة له مع جريدة «توتو سبورت» الإيطالية: «يمكنني التجديد مع يوفنتوس. أنا سعيد في تورينو، وأقوم بعمل جيد، وعلى علاقة جيدة مع الجميع وزملائي والمدرب».