  • Alwasat News
Atwasat

يوفنتوس يجدد عقد الفرنسي أدريان رابيو.. واللاعب: سعيد في تورينو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 05:18 مساء
يوفنتوس يجدد عقد الفرنسي أدريان رابيو.. واللاعب: سعيد في تورينو
الفرنسي أدريان رابيو. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تجديد عقد الفرنسي أدريان رابيو، ليستمر ضمن صفوفه في الموسم المقبل. وكان من المقرر أن ينتهي عقد رابيو مع يوفنتوس نهاية شهر يونيو الجاري، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول تجديده.

- وست هام يرفض 90 مليون إسترليني من مانشستر سيتي لضم ديكلان رايس

وكشف يوفنتوس تجديد عقد رابيو مع الفريق حتى صيف 2024، بينما عبر اللاعب، في وقت سابق، عن سعادته مع فريقه، مشيرا إلى أنه قد يجدد تعاقده مع النادي الإيطالي فترة أطول.

الدولي الفرنسي انضم لصفوف يوفنتوس في صيف 2019 عبر صفقة انتقال حر، قادما من باريس سان جيرمان، وخاض 177 مباراة بقميص يوفنتوس، وسجل 17 هدفا في جميع المسابقات.

وقد حصل لاعب الوسط على 3 ألقاب مع يوفنتوس: الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

وقال رابيو في مقابلة له مع جريدة «توتو سبورت» الإيطالية: «يمكنني التجديد مع يوفنتوس. أنا سعيد في تورينو، وأقوم بعمل جيد، وعلى علاقة جيدة مع الجميع وزملائي والمدرب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين: الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها

بوتين: الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها
قلق أممي إزاء تزايد الاحتياجات الإنسانية لمتضرّري الحرب في السودان

قلق أممي إزاء تزايد الاحتياجات الإنسانية لمتضرّري الحرب في السودان
كاريكاتير خيري - تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال

كاريكاتير خيري - تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال
هل أضعف تمرد «فاغنر» بوتين؟.. «الكرملين» يرد

هل أضعف تمرد «فاغنر» بوتين؟.. «الكرملين» يرد
دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان

دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان
حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الرئيس السابق لـ«أودي» في فضيحة الانبعاثات

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الرئيس السابق لـ«أودي» في فضيحة الانبعاثات
فوز وتعادل في دوري الدرجة الأولى.. صدارة للقرضابية وملاحقة للنهضة

فوز وتعادل في دوري الدرجة الأولى.. صدارة للقرضابية وملاحقة للنهضة
الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة تنعش تجارة المخدرات بمنطقة الساحل

الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة تنعش تجارة المخدرات بمنطقة الساحل
حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»

حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»
بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»

بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»
فرانس برس: ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم

فرانس برس: ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم
واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا

واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا
في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها

في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها
شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات

شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات
شاهد.. مدرب الهلال لـ«Wtv»: أضعنا فرصتين في غاية السهولة أمام أبوسليم

شاهد.. مدرب الهلال لـ«Wtv»: أضعنا فرصتين في غاية السهولة أمام أبوسليم
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر والقادم أصعب

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر ...
«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف

«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف
كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر

كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
وست هام يرفض 90 مليون إسترليني من مانشستر سيتي لضم ديكلان رايس
وست هام يرفض 90 مليون إسترليني من مانشستر سيتي لضم ديكلان رايس
أهلي جدة يعرض على محرز 5 أضعاف راتبه مع مانشستر سيتي
أهلي جدة يعرض على محرز 5 أضعاف راتبه مع مانشستر سيتي
التونسية أنس جابر تتأهل لثمن نهائي «إيستبورن» قبل الظهور في ويمبلدون للتنس
التونسية أنس جابر تتأهل لثمن نهائي «إيستبورن» قبل الظهور في ...
تأجيل استماع أقوال فينيسيوس في قضية الإهانات العنصرية
تأجيل استماع أقوال فينيسيوس في قضية الإهانات العنصرية
بايرن ميونخ يطلب هاري كين مقابل 70 مليون يورو.. وتوتنهام يرفض طلب يونايتد
بايرن ميونخ يطلب هاري كين مقابل 70 مليون يورو.. وتوتنهام يرفض طلب...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري ......
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة ......
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي...
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي...
ميسي يعلن أنه سيوقّع لإنتر ميامي الأميركي
ميسي يعلن أنه سيوقّع لإنتر ميامي الأميركي...
المزيد
المهاجم الفرنسي ماركوس تورام يصل إلى ميلان لإتمام التعاقد مع إنتر حتى 2028
المهاجم الفرنسي ماركوس تورام يصل إلى ميلان لإتمام التعاقد مع......
يوفنتوس يجدد عقد الفرنسي أدريان رابيو.. واللاعب: سعيد في تورينو
يوفنتوس يجدد عقد الفرنسي أدريان رابيو.. واللاعب: سعيد في ......
عموتة مدرباً لمنتخب الأردن خلفا لعدنان حمد قبل تصفيات كأس العالم 2026
عموتة مدرباً لمنتخب الأردن خلفا لعدنان حمد قبل تصفيات كأس ......
بايرن ميونخ يطلب هاري كين مقابل 70 مليون يورو.. وتوتنهام يرفض طلب يونايتد
بايرن ميونخ يطلب هاري كين مقابل 70 مليون يورو.. وتوتنهام ......
تأجيل استماع أقوال فينيسيوس في قضية الإهانات العنصرية
تأجيل استماع أقوال فينيسيوس في قضية الإهانات العنصرية...
المزيد