عموتة مدرباً لمنتخب الأردن خلفا لعدنان حمد قبل تصفيات كأس العالم 2026

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الاتحاد الأردني لكرة القدم التعاقد مع المغربي الحسين عموتة، لتدريب المنتخب الوطني، استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وسيتولى عموتة المسؤولية خلفا للعراقي عدنان حمد، الذي انتهى عقده مع الاتحاد الأردني.

وقال الاتحاد الأردني في بيان على موقعه، الإثنين: «سيقدم المدرب الجديد للنشامى خلال الشهر المقبل، مع إعلان الطاقم الفني والإداري والطبي المعاون وفقا لتوصية عموتة».

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يستعد الأردن لتصفيات كأس العالم 2026 التي ستنطلق أواخر العام الجاري، ونهائيات كأس آسيا التي ستقام في قطر مطلع 2024.

ويتمتع عموتة (53 عاما) بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات، وحقق العديد من الإنجازات اللافتة، أبرزها لقب دوري أبطال أفريقيا مع نادي الوداد، وكأس الكونفيدرالية مع نادي الفتح الرباطي.

كما حقق عموتة العديد من الألقاب المحلية مع السد القطري والوداد والفتح. وحصد أيضا مع المنتخب المغربي للمحليين لقب كأس أفريقيا. وقبل أيام، قاد عموتة الجيش الملكي المغربي للتتويج بلقب دوري المحترفين المغربي، بعد انتظار دام 15 عاما.