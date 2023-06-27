التونسية أنس جابر تتأهل لثمن نهائي «إيستبورن» قبل الظهور في ويمبلدون للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت التونسية أنس جابر المصنفة رابعة ثمن نهائي دورة إيستبورن الإنجليزية على الملاعب العشبية في كرة المضرب، بفوزها على الإيطالية جاسمين باوليني 6-3 و6-2، اليوم الثلاثاء، في الدور الأول.

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واستعادت التونسية السادسة عالميًا توازنها عقب تجريدها الأسبوع الماضي من لقبها بطلة لدورة برلين بخروجها الصادم من الدور الأول أمام الألمانية يولي نايمير (120 عالميًا) 6-7 (4-7) و4-6، حسب «فرانس برس».

واحتاجت جابر (28 عامًا) إلى 66 دقيقة فقط لتحقيق فوزها الثاني على باوليني بعد الأول في دور الـ64 لدورة مدريد العام الماضي.

مساعٍ للقب الخامس في مسيرة التونسية

وتسعى جابر إلى اللقب الخامس في مسيرتها الاحترافية والثاني هذا العام بعد دورة تشارلستون الأميركية وبالتالي رفع معنوياتها قبل المشاركة مطلع الأسبوع المقبل في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى التي بلغت مباراتها النهائية العام الماضي.

وتلعب جابر في الدور المقبل مع الإيطالية الأخرى كاميلا جورجي أو البريطانية هيذر واتسون.

سلسلة من التعادل قبل حسم أنس جابر

وفرض التعادل نفسه في الأشواط الستة الأولى من المجموعة الأولى قبل أن تنجح «وزيرة السعادة» في كسر إرسال منافستها في الشوطين السابع والتاسع وتنهيها في صالحها 6-3.

وضربت جابر بقوة مطلع المجموعة الثانية بكسر إرسال الإيطالية في الشوط الثاني وتقدمت 2-0، لكن باوليني ردت التحية في الشوط الخامس مقلصة الفارق الى 2-3.

واستعادت جابر كسر الإرسال مباشرة في الشوط السادس وتقدمت 4-2 قبل أن تكسر إرسال الإيطالية للمرة الخامسة في المباراة والثالثة في المجموعة الثانية عندما فعلتها في الشوط الثامن وحسمتها في صالحها 6-2.