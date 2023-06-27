أهلي جدة يعرض على محرز 5 أضعاف راتبه مع مانشستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط

قدم نادي أهلي جدة السعودي عرضًا مغريًا للجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي لضمه في الصيف الجاري، ويمتد عقد محرز مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025.

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أهلي جدة عرض على رياض محرز راتب يعادل 5 أضعاف راتبه الحالي مع مانشتسر سيتي، وأوضحت التقارير أن الأهلي السعودي عرض على محرز الحصول على 43 مليون جنيه إسترليني في عقد يمتد لموسمين، حسب «ديلي ميل» البريطانية.

وأشارت إلى أن النجم الدولي الجزائري يحصل على 8.5 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي في الوقت الحالي مع مانشستر سيتي.

موسم استثنائي مع مانشستر سيتي

محرز صاحب الـ32 عامًا قدم موسمًا تاريخيًا مع مانشستر سيتي بعد الفوز بالثلاثية دوري أبطال أوروبا والدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي، وشارك محرز خلال الموسم الحالي مع مانشستر سيتي في 47 مباراة وسجل 15 هدفًا وصنع 13 أخرى بجميع المسابقات.

ويقضي محرز حاليًا عطلته في جنوب فرنسا، لكنه أبدى اهتمامًا بإنهاء مسيرته الاحترافية في السعودية، وأكدت وسائل إعلام أن أهلي جدة يعمل بقوة على حسم الصفقة، بعدما أتم الاتفاق مع الثنائي إدوارد ميندي حارس تشيلسي وروبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق.