فياريال الإسباني يعيد تجربته مع لاعبه دينيس سواريز المتخبط

القاهرة - بوابة الوسط

أعاد نادي فياريال خامس الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، لاعب وسطه السابق دينيس سواريز إلى صفوفه بعد نهاية عقده مع سلتا فيغو، وانضم سواريز إلى فياريال في العام 2015 قادمًا من إشبيلية.

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يأتي هذا قبل أن يعود سواريز إلى برشلونة في العام التالي بعد تفعيل الفريق الكتالوني بند إعادة الشراء بعد موسم مع فريق الغواصات موسم 2015-2016، وقال فريق الغواصات الصفراء في بيان على موقعه الرسمي: «سواريز سيرتدي القميص الأصفر»، حسب «فرانس برس».

فياريال يعيد تجربته من جديد مع سواريز

وأضاف بيان نادي فياريال قائلًا «سواريز سيعود على مدى المواسم الثلاثة المقبلة»، مؤكدًا أن عقده معه ينتهي في يونيو العام 2026.

وتألق سواريز في تجربته الأولى مع فياريال وأسهم في بلوغ الفريق نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» واحتلال المركز الرابع في الدوري الإسباني.

تجارب غير ناجحة مع برشلونة وأرسنال

وفشل سواريز في فرض نفسه في صفوف برشلونة الذي أعاره إلى أرسنال الإنجليزي 2019 قبل أن يبيعه إلى سلتا فيغو صيف العام ذاته مقابل 13 مليون يورو (14 مليون دولار).

ولعب لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة السابق (29 عامًا)، الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع إسبانيول الذي هبط إلى الدرجة الثانية.