نفاد تذاكر المباراة الافتتاحية لأستراليا في مونديال السيدات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس التنفيذي لكأس العالم للسيدات، النيوزيلندي ديف بيتش، أن تذاكر المباراة الافتتاحية لأستراليا ضد أيرلندا في 20 يوليو المقبل في ستاديوم أستراليا بسيدني الذي يتسع لـ80 ألف متفرج قذ نفدت، قائلًا «لا توجد أي تذكرة متاحة راهنًا».

بذلك تخوض أستراليا مباراتها الافتتاحية في كأس العالم للسيدات التي تستضيفها مع نيوزيلندا اعتبارًا من الشهر المقبل، أمام ملعب ممتلئ بالكامل، وفق ما أفاد مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لوكالة «فرانس برس»، الثلاثاء.

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ويتوقع بيتش أن تنفذ أيضًا تذاكر المباراة الافتتاحية للبطولة التي تخوضها نيوزيلندا ضد النروج في أوكلاند قبل ساعات من مباراة أستراليا، مضيفًا «سيكون يومًا كبيرًا لكرة القدم النسائية».

قبل أقل من 25 يومًا على انطلاق المونديال، قال رئيس البطولة إنه لم يتبق سوى بضعة آلاف من التذاكر لمباراة نيوزيلندا الافتتاحية في إيدن بارك الذي يتسع لـ40 ألف مشجع.