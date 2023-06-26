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تشيلسي يضم السنغالي نيكولاس جاكسون ويواصل سياسة بيع النجوم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 07:20 مساء
تشيلسي يضم السنغالي نيكولاس جاكسون ويواصل سياسة بيع النجوم
صورة مركبة لنيكولاس جاكسون مع شعار تشيلسي. (إنترنت)
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وضعت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي مع المدير الفني الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو العديد من اللاعبين على قائمة الانتقالات بعد ميندي وكوليبالي وكوفاسيتش.

ويبرز اسم الجناح المغربي حكيم زياش المرشح للانضمام لأحد الأندية السعودية، بينما المفاوضات قائمة لانتقال لاعب الوسط المهاجم ماسون ماونت إلى مانشستر يونايتد، والمهاجم الألماني كاي هافرتز إلى آرسنال.

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نيكولاس جاكسون يوقع لتشيلسي
في الوقت نفسه، جاء التعاقد مع نيكولاس جاكسون (22 عاماً)، بناءً على ترشيح من المدرب بوكيتينو، وحسم تشيلسي الصفقة بعد منافسة مع أستون فيلا وبورنموث وإيفرتون.

ووقع المهاجم الدولي السنغالي الذي سجل 12 هدفاً في 26 مباراة خاضها مع فياريال بالدوري الأسباني الموسم الماضي، على عقد طويل الأجل يمتد ثمانية أعوام مع النادي اللندني.

وكان جاكسون قد فشل في الانضمام الموسم الماضي إلى بورنموث لعدم تجاوزه الاختبارات الطبية بسبب مشكلة في أوتار الركبة، لكن اللاعب أثبت أنه في كامل قوته البدنية والفنية خلال النصف الثاني من الموسم، حيث سجل ثمانية أهداف في نفس عدد المباريات.

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