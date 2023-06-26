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جدة تستضيف نسخة مونديال الأندية بمشاركة 7 فرق.. والمسحل: فرصة لتطوير اللعبة محليًّا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 05:11 مساء
جدة تستضيف نسخة مونديال الأندية بمشاركة 7 فرق.. والمسحل: فرصة لتطوير اللعبة محليًّا
كأس العالم للأندية. (فرانس برس)
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أعلن الاتحادان السعودي والدولي لكرة القدم «فيفا» رسمياً، اليوم الإثنين، اختيار مدينة جدة لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية بمشاركة سبعة فرق المقررة أواخر العام الحالي، وكان مجلس الاتحاد الدولي اختار السعودية لتنظيم هذه النسخة في فبراير الماضي من دون الإعلان عن اسم المدينة، لتصبح رابع دولة عربية تنظم مونديال الأندية بعد الإمارات وقطر والمغرب.

جاء ذلك بعد زيارة رسمية قام بها وفد من مسؤولي الاتحاد الدولي إلى جدة الأسبوع الماضي للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة المقرر تنظيمها خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، حسب «فرانس برس».

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من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، استعداد مدينة جدة لتنظيم نسخة هذا العام وتوفير تجربة غير مسبوقة للاعبين والجماهير.

وقال المسحل في هذا الصدد «يُعد قطاع الرياضة ركيزة أساسية لمسيرة التحول المستمرة التي تشهدها المملكة تحت مظلة رؤية السعودية 2030، حيث نجحت المملكة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الوجهات الرياضية، وأسرعها نمواً على مستوى العالم».

المسحل: فرصة مثالية لتطوير اللعبة محليًا
وأكد المسحل أن استضافة بطولة بحجم كأس العالم للأندية «تمثل فرصة مثالية لتطوير اللعبة محليًا والارتقاء بها نحو آفاق جديدة وإظهار الوجه الحقيقي للمملكة وتسليط الضوء على حسن ضيافة شعبها وشغفه الكبير بكرة القدم مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم لتنظيم نسخة استثنائية».

يذكر أن زيارة خبراء «فيفا» إلى جدة، شملت جولات تفقدية على البنى التحتية الرئيسية، والملاعب المرشحة لاستضافة البطولة، بما في ذلك مدينة الملك عبدالله الرياضية، واستاد الأمير عبدالله الفيصل، بالإضافة إلى عددٍ من مرافق التدريب وإقامة الفرق.

الفرق المتأهلة لنسخة 2023
الفرق المتأهلة لنسخة كأس العالم للأندية 2023: الاتحاد (بطل الدولة المضيفة)، مانشستر سيتي الإنجليزي (بطل أوروبا)، أوراوا ريد دايموندز الياباني (بطل آسيا)، الأهلي المصري (بطل أفريقيا)، أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانيا)، ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف)، بطل أميركا الجنوبية.. لم يحدد بعد.

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