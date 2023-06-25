الدوري السعودي يعرض على أليغري 4 أضعاف ما يتقاضاه في يوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي ماسيمليانو أليغري عرضًا جديدًا مذهلًا للتدريب في الدوري السعودي.

وكشفت جريدة «لا غازيتا» الإيطالية تلقي مدرب يوفنتوس عرضًا ينص على انتقاله إلى أحد الأندية السعودية مقابل حصوله على 3 أضعاف راتبه بمبلغ يصل إلى 60 مليون يورو لمدة موسمين.

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وأوضحت الجريدة أن المدرب الإيطالي تلقى عرضًا آخر يصل إلى ما يقارب 4 أضعاف راتبه الحالي، يبلغ 90 مليون يورو بعقد يمتد إلى 3 مواسم.

وأشارت الجريدة أن أليغري لم يرفض الاستماع إلى العروض التي تلقاها من الدوري السعودي رغم ارتباطه بعقد مع «السيدة العجوز» حتى 2025، كما لم يجر تحديد الفريق الذي سيتولى تدريبه أليغري، لكنه مرشح لقيادة الهلال أو الأهلي السعوديين.