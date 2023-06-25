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أتلتيكو مدريد يدرس شراء الفرنسي ثيو هرنانديز وميلان يوافق بـ22.8 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 02:23 مساء
أتلتيكو مدريد يدرس شراء الفرنسي ثيو هرنانديز وميلان يوافق بـ22.8 مليون يورو
الفرنسي ثيو هرنانديز. (أرشيفية : الإنترنت)
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كشف أتلتيكو مدريد اهتمامه بالتعاقد مع الفرنسي ثيو هرنانديز خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث ذكرت جريدة «آس» الإسبانية أن أتلتيكو مهتم بهرنانديز.

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وأوضحت الجريدة أن الدولي الفرنسي أصبح مرشحًا للعودة إلى اللعب في مدريد، ولكن ليس في صفوف فريقه السابق الريال، وقد ينضم إلى «الروخي بلانكوس»، حيث يدرس أتلتيكو تقديم عرض رسمي إلى ميلان الإيطالي لكسب خدمات اللاعب (25 عامًا).

وأشارت وسائل إعلام إلى أن «الروسونيري» مستعد لبيع المدافع الذي انضم إلى صفوفه في 2019 قادمًا من ريال مدريد مقابل 22.8 مليون يورو، دون أن يتلقى النادي الإيطالي أي عروض رسمية.

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