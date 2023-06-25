البرتغال يحصد أول نقطة أمام هولندا في بطولة أمم أوروبا للشباب

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل المنتخب الهولندي مع نظيره البرتغالي 1-1، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في بطولة أمم أوروبا لأقل من 21 عاما، المقامة في رومانيا وجورجيا. تقدم المنتخب البرتغالي عن طريق أندريه ألميدا في الدقيقة 20، قبل أن يدرك بريان بروبي التعادل للمنتخب الهولندي في الدقيقة 78.

بذلك، رفع المنتخب الهولندي رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة، بعد تعادله مع بلجيكا سلبيا في الجولة الأولى، بينما حصد منتخب البرتغال نقطته الأولى في البطولة، بعد خسارته 0-2 أمام جورجيا في الجولة الأولى.

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وضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة نفسها، قلّب منتخب جورجيا، مضيف البطولة إلى جانب رومانيا، تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 أمام نظيره البلجيكي. تقدم المنتخب البلجيكي عن طريق مكسيم دي كوبير في الدقيقة 15، قبل أن يضيف لارجي رامازاني الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 51، سجل هيورهي تسيتايشفيلي هدف تقليص الفارق للمنتخب الجورجي، قبل أن يدرك جيورجي جويلشفيلي التعادل في الدقيقة 87، ليرفع منتخب جورجيا رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، بينما يحتل منتخب بلجيكا المركز الثاني برصيد نقطتين، بفارق الأهداف عن المنتخب الهولندي صاحب المركز الثالث.