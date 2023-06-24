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مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع حكيمي لتعويض رحيل ووكر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 يونيو 2023, 08:41 مساء
مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع حكيمي لتعويض رحيل ووكر
أشرف حكيمي خلال مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العالم (أرشيفية: الإنترنت)
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يسعى الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بطل الثلاثية التاريخية، إلى تعويض رحيل الإنجليزي كايل ووكر المحتمل، من خلال التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي.

حكيمي بديلا لووكر
وكشفت عدة تقارير إعلامية احتمالية رحيل ووكر (32 عاما) عن مانشستر سيتي، وسط اهتمام من بايرن ميونخ الألماني بالتعاقد معه بعد عدم رضا الجهاز الفني بأداء البرتغالي جواو كانسيلو الذي قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً للعملاق البافاري.

وقالت جريدة «ماركا» الإسبانية إنه بعد الرحيل المحتمل الألماني إيلكاي غندوغان، والمستقبل المجهول لووكر والبرتغالي برناردو سيلفا، فإن غوارديولا بدأ محاولة التعاقد مع النجم المغربي أشرف حكيمي، على الرغم من تركيز باريس سان جيرمان على محاولة الإبقاء على نجمه الأول كيليان مبابي.

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وفي إطار مساعيه لتدعيم صفوفه، فإن مانشستر سيتي يقترب من إعلان صفقتين جديدتين هما، الكرواتي ماتيو كوفاسيتش ومواطنه يوسكو غفارديول.

ويمتد عقد حكيمي مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2026، وهو الذي انتقل إليه من إنتر ميلان الإيطالي في 2021، بعد أن قضى خلال فترة عقده مع ريال مدريد بين دكة البدلاء واللعب معاراً إلى دورتموند الألماني.

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