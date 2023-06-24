بكلمات عاطفية.. مبابي يهنئ ميسي في يوم ميلاده

القاهرة - بوابة الوسط

قدّم النجم الفرنسي كيليان مبابي التهنئة للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في يوم ميلاده السادس والثلاثين، بكلمات عاطفية عبر حسابه بتطبيق «إنستغرام».

وكان مبابي ضمن صفوف المنتخب الفرنسي الذي خسر أمام نظيره الأرجنتيني بقيادة ميسي في نهائي بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

لكن مبابي استعرض علاقته الوثيقة بالنجم الأرجنتيني، الذي زامله في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي وهنأه، اليوم السبت، بيوم ميلاده السادس والثلاثين.

تهنئة مبابي لميسي

وقال مبابي في منشوره عبر «إنستغرام»: «التهاني للأسطورة»، ونشر صورة له وميسي يمسكان يد بعضهما البعض خلال نهائي مونديال 2022. بحسب الوكالة الألمانية.

وأضاف مبابي: «أتمنى لك أفضل يوم مع عائلتك وأصدقائك. تعلمت منك الكثير كلاعب وكصديق وكمنافس وكشخص. أنا ممتن لك بذلك». وتقدّم النجم الفرنسي بالشكر لنادي باريس سان جيرمان على مزاملة ميسي لمدة عامين.

وتمنى مبابي للنجم الأرجنتيني ميسي التوفيق في مغامرته الجديدة في ملاعب كرة القدم.

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وفي وقت سابق كشف مبابي المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، عن أنه ينوي استكمال عقده الحالي مع سان جيرمان الذي ينتهي في 30 يونيو 2024،

وبعدها يرحل عن الفريق، بينما ينتهي عقد ميسي مع النادي بنهاية يونيو الجاري، الذي أعلن قبل أيام انتقاله إلى إنتر ميامي الأميركي.

وانتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة الإسباني، الذي يواجه أزمة مالية حالت دون تجديد العقد مع النجم الأرجنتيني. نقلاً عن الوكالة الألمانية.