ليفربول يودّع فيرمينيو بمسلسل وثائقي

القاهرة - بوابة الوسط

ودع نادي ليفربول الإنجليزي مهاجمه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، عبر نشر مسلسل وثائقي قصير عن النجم البرازيلي، وذلك عقب انتهاء تعاقده مع الفريق.

وتحدث محمد صلاح وساديو ماني، في المسلسل الوثائقي، عن ثلاثيتهما الهجومية مع فيرمينو ومدى تأثيره الإيجابي في الفريق.

صلاح يشيد بفيرمينيو

وقال محمد صلاح إن روبيرتو فيرمينو تميز بقدرته على فعل كل شيء في كرة القدم، والتضحية من أجل الفريق، وأضاف: «إنه يلعب لأجل الفريق ولا يهتم بتسجيل الأهداف كثيراً. كل ما يريده هو الاستمتاع بالمباراة ولعب كرة القدم ومساعدة الفريق على الفوز».

وأكد النجم المصري أن روبيرتو فيرمينو (31 عاماً) حظي بتقدير زملائه والجماهير، قائلا: «بوبي هادئ للغاية، يبتسم دائماً، وكما قلت من قبل، حين ترى شخصاً يضحي من أجل الفريق، فإنه من الطبيعي أن يحصل على حب الجميع هنا».

وعبر صلاح عن ثقته في أن الجمهور سيتذكر روبيرتو فيرمينو للأبد، موضحاً: «لقد فاز بالدوري ودوري أبطال أوروبا وكل الكؤوس. فاز بكل شيء مع النادي، وهو من أفضل اللاعبين على الإطلاق في تاريخ ليفربول».

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من جانبه، أشاد ساديو ماني بقدرات فيرمينو، قائلاً إنه من أفضل اللاعبين الذين شاهدهم في المركز رقم (9) بالملعب، مؤكداً أنه تعلم الكثير منه.

وأضاف: «كنت أحياناً أبقى على دكة البدلاء، وهو يعرفني جيداً، وكان يطالبني بالهدوء والتحلي بالإيجابية وعدم إثارة المشاكل. يصعب إيجاد شخص مثله، تعلمت منه الكثير داخل الملعب وخارجه».

يذكر أن روبيرتو فيرمينو انتقل إلى ليفربول في صيف 2015 من نادي هوفنهايم الألماني مقابل 41 مليون يورو، وحقق نجاحات كبيرة مع الفريق لمدة ثمانية مواسم حصد فيها كل الألقاب الممكنة، وينتهي عقده يوم 30 يونيو الجاري، ليبدأ الاستعداد لمرحلة جديدة في مشواره بالملاعب.