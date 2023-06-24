  • Alwasat News
Atwasat

ليفربول يودّع فيرمينيو بمسلسل وثائقي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 يونيو 2023, 07:12 مساء
ليفربول يودّع فيرمينيو بمسلسل وثائقي
فيرمينو وصلاح وماني (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

ودع نادي ليفربول الإنجليزي مهاجمه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، عبر نشر مسلسل وثائقي قصير عن النجم البرازيلي، وذلك عقب انتهاء تعاقده مع الفريق.

وتحدث محمد صلاح وساديو ماني، في المسلسل الوثائقي، عن ثلاثيتهما الهجومية مع فيرمينو ومدى تأثيره الإيجابي في الفريق.

صلاح يشيد بفيرمينيو
وقال محمد صلاح إن روبيرتو فيرمينو تميز بقدرته على فعل كل شيء في كرة القدم، والتضحية من أجل الفريق، وأضاف: «إنه يلعب لأجل الفريق ولا يهتم بتسجيل الأهداف كثيراً. كل ما يريده هو الاستمتاع بالمباراة ولعب كرة القدم ومساعدة الفريق على الفوز».

وأكد النجم المصري أن روبيرتو فيرمينو (31 عاماً) حظي بتقدير زملائه والجماهير، قائلا: «بوبي هادئ للغاية، يبتسم دائماً، وكما قلت من قبل، حين ترى شخصاً يضحي من أجل الفريق، فإنه من الطبيعي أن يحصل على حب الجميع هنا».

وعبر صلاح عن ثقته في أن الجمهور سيتذكر روبيرتو فيرمينو للأبد، موضحاً: «لقد فاز بالدوري ودوري أبطال أوروبا وكل الكؤوس. فاز بكل شيء مع النادي، وهو من أفضل اللاعبين على الإطلاق في تاريخ ليفربول».

رسميًا: أربعة لاعبين يغادرون ليفربول مجانًا

«رومانو» ينفي اتفاق فرمينو مع برشلونة رغم تأكيد «ديلي ميل»

من جانبه، أشاد ساديو ماني بقدرات فيرمينو، قائلاً إنه من أفضل اللاعبين الذين شاهدهم في المركز رقم (9) بالملعب، مؤكداً أنه تعلم الكثير منه.

وأضاف: «كنت أحياناً أبقى على دكة البدلاء، وهو يعرفني جيداً، وكان يطالبني بالهدوء والتحلي بالإيجابية وعدم إثارة المشاكل. يصعب إيجاد شخص مثله، تعلمت منه الكثير داخل الملعب وخارجه».

يذكر أن روبيرتو فيرمينو انتقل إلى ليفربول في صيف 2015 من نادي هوفنهايم الألماني مقابل 41 مليون يورو، وحقق نجاحات كبيرة مع الفريق لمدة ثمانية مواسم حصد فيها كل الألقاب الممكنة، وينتهي عقده يوم 30 يونيو الجاري، ليبدأ الاستعداد لمرحلة جديدة في مشواره بالملاعب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - بوتين و«فاغنر»!

كاركاتير حليم - بوتين و«فاغنر»!
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا
«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل

«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل
كاريكاتير خيري - بوتين

كاريكاتير خيري - بوتين
الكرملين: بوتين يعمل من الكرملين بعد تمرد مجموعة «فاغنر»

الكرملين: بوتين يعمل من الكرملين بعد تمرد مجموعة «فاغنر»
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا
ثلاثة فرسان ليبيون يتأهلون لكأس العالم في فرنسا (صور)

ثلاثة فرسان ليبيون يتأهلون لكأس العالم في فرنسا (صور)
زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب

زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب
أول تعليق من بوتين على تمرد مجموعة فاغنر

أول تعليق من بوتين على تمرد مجموعة فاغنر
عن عمر 89 عاما.. وفاة أول مريض بالتوحد في العالم

عن عمر 89 عاما.. وفاة أول مريض بالتوحد في العالم
مستشفى ابن سينا ينقذ حياة مصاب بطعنة قاتلة في العنق

مستشفى ابن سينا ينقذ حياة مصاب بطعنة قاتلة في العنق
قائد «فاغنر» يؤكد أن قواته أسقطت مروحية عسكرية روسية

قائد «فاغنر» يؤكد أن قواته أسقطت مروحية عسكرية روسية
مفاجأة منتصف الليل في روسيا: «فاغنر» تدعو إلى «انتفاضة».. ورد سريع من الجيش الروسي

مفاجأة منتصف الليل في روسيا: «فاغنر» تدعو إلى «انتفاضة».. ورد سريع من الجيش ...
محامي هانيبال القذافي يوضح لـ«بوابة الوسط» آخر تطورات حالته الصحية بعد مغادرته المستشفى

محامي هانيبال القذافي يوضح لـ«بوابة الوسط» آخر تطورات حالته الصحية بعد مغادرته ...
أثار مخاوف «الفيدرالية الإدارية».. مركز دراسات إماراتي يتوقع إجراء الانتخابات الليبية مطلع 2024

أثار مخاوف «الفيدرالية الإدارية».. مركز دراسات إماراتي يتوقع إجراء الانتخابات ...
الدور السداسي للتتويج.. الاتحاد يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة الأهلي بنغازي

الدور السداسي للتتويج.. الاتحاد يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة الأهلي ...
الكاتب الليبي عمر الككلي ضيف ندوة «تجارب أدبية» في الإسكندرية

الكاتب الليبي عمر الككلي ضيف ندوة «تجارب أدبية» في الإسكندرية
«أكبر تجمع إسلامي عرفه التاريخ».. السعودية تستعد لموسم حج بأعداد مماثلة لما قبل «كوفيد»

«أكبر تجمع إسلامي عرفه التاريخ».. السعودية تستعد لموسم حج بأعداد مماثلة لما قبل ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تغريدة مانشستر سيتي تثير الجدل بشأن مستقبل غوندوغان
تغريدة مانشستر سيتي تثير الجدل بشأن مستقبل غوندوغان
الكشف عن موعد إيقاد الشعلة الأولمبية لدورة باريس 2024
الكشف عن موعد إيقاد الشعلة الأولمبية لدورة باريس 2024
150 مليون يورو تحسم مصير مبابي مع باريس سان جيرمان
150 مليون يورو تحسم مصير مبابي مع باريس سان جيرمان
بوبليك يهزم زفيريف ويواجه روبليف في نهائي هاله للتنس
بوبليك يهزم زفيريف ويواجه روبليف في نهائي هاله للتنس
ليفربول يودّع فيرمينيو بمسلسل وثائقي
ليفربول يودّع فيرمينيو بمسلسل وثائقي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري ......
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة ......
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي...
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي...
صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد
صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي ......
المزيد
مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع حكيمي لتعويض رحيل ووكر
مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع حكيمي لتعويض رحيل ووكر...
بكلمات عاطفية.. مبابي يهنئ ميسي في يوم ميلاده
بكلمات عاطفية.. مبابي يهنئ ميسي في يوم ميلاده...
مانشستر يونايتد يعرض 55 مليون إسترليني لضم ماونت وتشيلسي يرفض
مانشستر يونايتد يعرض 55 مليون إسترليني لضم ماونت وتشيلسي ......
ليفربول يودّع فيرمينيو بمسلسل وثائقي
ليفربول يودّع فيرمينيو بمسلسل وثائقي...
بوبليك يهزم زفيريف ويواجه روبليف في نهائي هاله للتنس
بوبليك يهزم زفيريف ويواجه روبليف في نهائي هاله للتنس...
المزيد