150 مليون يورو تحسم مصير مبابي مع باريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت وسائل الإعلام الإسبانية اهتمامها بالانتقال المحتمل للنجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني، خاصة أن هناك صراعا حاميا يدور في الكواليس بشأن هذه الصفقة، وأن هذا الصراع يمتد من قطر إلى فرنسا إلى إسبانيا.

وأفادت تقارير إسبانية بأن مبابي هو من ستكون له كلمة الفصل في صفقة انتقاله المحتملة إلى ريال مدريد، وقالت جريدة «ماركا» الإسبانية إن اللاعب سيكون هو أكبر الرابحين، فيما سيكون باريس سان جيرمان هو الخاسر الأكبر.

مبابي يريد 150 مليون يورو للرحيل

وفي أحدث تقرير لها، قالت «ماركا» إن مبابي يراقب بهدوء الصراع الدائر بين ناديي باريس سان جيرمان وريال مدريد، وأنه سيتخذ الخطوة التي يراها في مصلحته بالدرجة الأولى.

وأضافت الجريدة إن مبابي سينتظر موقف باريس سان جيرمان وما إذا كانت إدارته ستفي ببنود عقدها معه الذي يتضمن حصوله على 150 مليون يورو أم لا.

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وأكدت أن مبابي سيوافق على رحيله عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، بحيث يستفيد النادي الفرنسي من بيع المدة المتبقية في عقده، أما إذا رفض النادي الوفاء بدفع المبلغ، فسوف يقرر البقاء في باريس على أن يرحل مجانا في الموسم المقبل، بل يمكن أن يوقع لأي نادٍ آخر في شهر يناير المقبل.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان العام المقبل، مع وجود بند بتمديد العقد لعام إضافي، إلا أن اللاعب أعلن رسميا أنه قرر عدم تفعيل هذا البند رغبة منه في خوض تجربة جديدة.

وكان النجم الفرنسي خلال السنوات الماضية محور اهتمام كبير من جانب نادي ريال مدريد الذي أعلن صراحة رغبته في التعاقد معه. وحاول ريال مدريد ضم اللاعب وقدم عرضا بذلك إلى باريس سان جيرمان، غير أن النادي الفرنسي رفض كل العروض المقدمة إليه.

