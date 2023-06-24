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تغريدة مانشستر سيتي تثير الجدل بشأن مستقبل غوندوغان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 يونيو 2023, 05:03 مساء
تغريدة مانشستر سيتي تثير الجدل بشأن مستقبل غوندوغان
غوندوغان بقميص مانشستر سيتي (تويتر)
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أثار نادي مانشستر سيتي الإنجليزي موجة من الجدل بشأن مستقبل اللاعب الألماني إلكاي غوندوغان الذي تردد بقوة خلال الأسابيع القليلة الماضية أنه سيغادر النادي، وأنه قريب من الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني.

يأتي ذلك بعدما استخدم الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي باللغة الإسبانية على منصة «تويتر»، صورة اللاعب إلكاي غوندوغان، الذي لم يجدد تعاقده مع الفريق حتى هذه اللحظة، للترويج لقميص النادي الجديد لموسم 2023-2024.

شكوك حول اتفاق غوندوغان وبرشلونة
ونشر حساب مانشستر سيتي صورة لغوندوغان (32 عاما)، وهو يشير لشعار النادي بيده، وهو ما أثار الشكوك حول صحة ما تردد إعلاميا بشأن صحة قرب التوصل لاتفاق بين اللاعب الألماني ونادي برشلونة.

واضم غوندوغان لصفوف مانشستر سيتي عام 2016 برغبة من المدرب بيب غوارديولا قادماً من نادي بروسيا دورتموند الألماني، ومنذ ذلك الحين أصبح أحد أعمدة الفريق الأساسية التي لا غنى عنها سواء كقائد أو رمز للثلاثية التي حققها «السيتيزينس» هذا الموسم.
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وينتهي عقد غوندوغان بنهاية الشهر الجاري، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من قبل النادي للإبقاء عليه، إلا أنه لم يتوصل إلى اتفاق مع اللاعب بعد.

تأتي تغريدة مانشستر سيتي بعد يومين فقط على تقارير إعلامية إسبانية أكدت أن برشلونة حسم صفقة غوندوغان، وأن اللاعب الألماني وقع بالفعل على عقود انضمامه إلى صفوف برشلونة لمدة عامين مع خيار تمديد العقد لعام ثالث.

وذكر راديو كتالونيا أن النجم الألماني سوف يحصل على راتب سنوي يبلغ تسعة ملايين يورو، فيما تصل قيمة الشرط الجزائي فى عقده إلى 500 مليون يورو.
 

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