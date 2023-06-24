  • Alwasat News
Atwasat

غوارديولا وأسرته يصل محطته الثانية بمعبد الكرنك خلال زيارته إلى مصر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 يونيو 2023, 03:15 مساء
غوارديولا وأسرته يصل محطته الثانية بمعبد الكرنك خلال زيارته إلى مصر
غوارديولا في معبد الكرنك. (إنترنت)
alwasat radio

يستمر مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل الثلاثية التاريخية، بيب غوارديولا رفقة أفراد أسرته، قضاء أجازتهم الصيفية في جمهورية مصر العربية.

ويقضي غوارديولا أجازته حالياً بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا وأخيراً دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

- غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة وراء إنجاز دوري الأبطال

وزار بيب غوارديولا وأسرته معبد الكرنك لعمل جولة أثرية داخل أقدم دور العبادة في العالم، وكان في استقباله مديري معابد الكرنك، الطيب غريب وصلاح الماسخ.

وبدأ غوارديولا زيارة سياحية إلى مصر، لقضاء جزء من عطلته الصيفية في البلاد. وبدأت الرحلة بزيارة منطقة الأهرامات في الجيزة، ومتحف الحضارة في القاهرة، وتستكمل الأسرة رحلتها بزيارة الأقصر وأسوان جنوب مصر.

بيب غوارديولا وأسرته أمام الأهرامات. (إنترنت)
بيب غوارديولا وأسرته أمام الأهرامات. (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا
«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل

«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل
كاريكاتير خيري - بوتين

كاريكاتير خيري - بوتين
الكرملين: بوتين يعمل من الكرملين بعد تمرد مجموعة «فاغنر»

الكرملين: بوتين يعمل من الكرملين بعد تمرد مجموعة «فاغنر»
كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا

كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا
ثلاثة فرسان ليبيون يتأهلون لكأس العالم في فرنسا (صور)

ثلاثة فرسان ليبيون يتأهلون لكأس العالم في فرنسا (صور)
زيارة لحوش الصابون.. كنز المواهب

زيارة لحوش الصابون.. كنز المواهب
أول تعليق من بوتين على تمرد مجموعة فاغنر

أول تعليق من بوتين على تمرد مجموعة فاغنر
عن عمر 89 عاما.. وفاة أول مريض بالتوحد في العالم

عن عمر 89 عاما.. وفاة أول مريض بالتوحد في العالم
مستشفى ابن سينا ينقذ حياة مصاب بطعنة قاتلة في العنق

مستشفى ابن سينا ينقذ حياة مصاب بطعنة قاتلة في العنق
قائد «فاغنر» يؤكد أن قواته أسقطت مروحية عسكرية روسية

قائد «فاغنر» يؤكد أن قواته أسقطت مروحية عسكرية روسية
مفاجأة منتصف الليل في روسيا: «فاغنر» تدعو إلى «انتفاضة».. ورد سريع من الجيش الروسي

مفاجأة منتصف الليل في روسيا: «فاغنر» تدعو إلى «انتفاضة».. ورد سريع من الجيش ...
محامي هانيبال القذافي يوضح لـ«بوابة الوسط» آخر تطورات حالته الصحية بعد مغادرته المستشفى

محامي هانيبال القذافي يوضح لـ«بوابة الوسط» آخر تطورات حالته الصحية بعد مغادرته ...
أثار مخاوف «الفيدرالية الإدارية».. مركز دراسات إماراتي يتوقع إجراء الانتخابات الليبية مطلع 2024

أثار مخاوف «الفيدرالية الإدارية».. مركز دراسات إماراتي يتوقع إجراء الانتخابات ...
الدور السداسي للتتويج.. الاتحاد يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة الأهلي بنغازي

الدور السداسي للتتويج.. الاتحاد يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة الأهلي ...
الكاتب الليبي عمر الككلي ضيف ندوة «تجارب أدبية» في الإسكندرية

الكاتب الليبي عمر الككلي ضيف ندوة «تجارب أدبية» في الإسكندرية
«أكبر تجمع إسلامي عرفه التاريخ».. السعودية تستعد لموسم حج بأعداد مماثلة لما قبل «كوفيد»

«أكبر تجمع إسلامي عرفه التاريخ».. السعودية تستعد لموسم حج بأعداد مماثلة لما قبل ...
عودة مهرجان كناوة وموسيقى العالم المغربي بعد توقف 3 سنوات

عودة مهرجان كناوة وموسيقى العالم المغربي بعد توقف 3 سنوات
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
رسميا.. البرتغالي روبن نيفيش لاعبا للهلال السعودي
رسميا.. البرتغالي روبن نيفيش لاعبا للهلال السعودي
الهلال السعودي يضم السنغالي كوليبالي مقابل 60 مليون دولار
الهلال السعودي يضم السنغالي كوليبالي مقابل 60 مليون دولار
ايقاف 4 لاعبين بعد شجار المنتخب الأميركي والمكسيكي
ايقاف 4 لاعبين بعد شجار المنتخب الأميركي والمكسيكي
إنتر ميامي الأميركي يضم قائد برشلونة بوسكيتس بعد ميسي
إنتر ميامي الأميركي يضم قائد برشلونة بوسكيتس بعد ميسي
غوارديولا وأسرته يصل محطته الثانية بمعبد الكرنك خلال زيارته إلى مصر
غوارديولا وأسرته يصل محطته الثانية بمعبد الكرنك خلال زيارته إلى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري ......
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة ......
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي...
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن ......
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي...
المزيد
الاتحاد الآسيوي للملاكمة يدرس الانسحاب من «الدولي» ويبحث عن بديل
الاتحاد الآسيوي للملاكمة يدرس الانسحاب من «الدولي» ويبحث عن ......
ديوكوفيتش يتدرب في مونتنيغرو استعداداً لويمبلدون
ديوكوفيتش يتدرب في مونتنيغرو استعداداً لويمبلدون...
الجيش الملكي يحصد الدوري المغربي للمرة الـ13 بسيناريو مثير
الجيش الملكي يحصد الدوري المغربي للمرة الـ13 بسيناريو مثير...
غوارديولا وأسرته يصل محطته الثانية بمعبد الكرنك خلال زيارته إلى مصر
غوارديولا وأسرته يصل محطته الثانية بمعبد الكرنك خلال زيارته ......
إنتر ميامي الأميركي يضم قائد برشلونة بوسكيتس بعد ميسي
إنتر ميامي الأميركي يضم قائد برشلونة بوسكيتس بعد ميسي...
المزيد