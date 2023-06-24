غوارديولا وأسرته يصل محطته الثانية بمعبد الكرنك خلال زيارته إلى مصر

القاهرة - بوابة الوسط

يستمر مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل الثلاثية التاريخية، بيب غوارديولا رفقة أفراد أسرته، قضاء أجازتهم الصيفية في جمهورية مصر العربية.

ويقضي غوارديولا أجازته حالياً بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا وأخيراً دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

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وزار بيب غوارديولا وأسرته معبد الكرنك لعمل جولة أثرية داخل أقدم دور العبادة في العالم، وكان في استقباله مديري معابد الكرنك، الطيب غريب وصلاح الماسخ.

وبدأ غوارديولا زيارة سياحية إلى مصر، لقضاء جزء من عطلته الصيفية في البلاد. وبدأت الرحلة بزيارة منطقة الأهرامات في الجيزة، ومتحف الحضارة في القاهرة، وتستكمل الأسرة رحلتها بزيارة الأقصر وأسوان جنوب مصر.

بيب غوارديولا وأسرته أمام الأهرامات. (إنترنت)