ايقاف 4 لاعبين بعد شجار المنتخب الأميركي والمكسيكي

القاهرة - بوابة الوسط

أوقف اتحاد كونكاكاف لكرة القدم (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) الأميركيين وستون ماكيني وسيرجينيو ديست والمكسيكيين سيسار مونتيس وخيراردو أرتياغا الجمعة، في أعقاب مباراة عاصفة بين البلدين في نصف نهائي دوري أمم كونكاكاف.

وفازت الولايات المتحدة على المكسيك 3-0 الأسبوع الماضي في لاس فيغاس، في مباراة أنهاها كل من الطرفين بتسعة لاعبين، نتيجة طرد ماكيني وديست ومونتيس وأرتياغا، وشهدت إلقاء عبوات ومشروبات على المستطيل الأخضر من قبل جماهير غالبيتها مؤيدة للمكسيك، حسب «فرانس برس».

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ورفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه مونتيس بعد ركلة عنيفة على فولارين بالوغون، فيما طُرد ماكيني لدوره في الشجار اللاحق، قبل أن يسير على خطاهما أرتياغا وديست.

وقال اتحاد كونكاكاف إنه أوقف ماكيني ومونتيس ثلاث مباريات بالاضافة إلى المباراة التلقائية الناجمة عن الطرد، فيما تعرّض ديست وأرتياغا لعقوبة ايقاف مباراتين إضافيتين.

وأضاف الاتحاد القاري أن المنتخبين تعرضا لغرامة مالية لم يحددّها، لكنه لم يذكر الهتافات المعادية للمثليين من قبل الجماهير المكسيكية والتي دفعت الحكم السلفادوري إيفان بارتون لايقاف المباراة في دقائقها الأخيرة.