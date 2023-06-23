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نيمار يتورط في انتهاكات بيئية عقوبتها غرامة مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 يونيو 2023, 05:33 مساء
نيمار يتورط في انتهاكات بيئية عقوبتها غرامة مليون دولار
منزل نيمار المخالف (أرشيفية: الإنترنت)
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أوقفت السلطات البرازيلية المحلية أعمال بناء في أحد ممتلكات نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بولاية ريو دي جانيرو بسبب انتهاكات بيئية، قد تؤدي إلى فرض غرامة عليه تزيد على مليون دولار.

جاءت المخالفة لأنه يتم تنفيد المشروع «من دون تصريح بيئي» في عقار فاخر يملكه نيمار بـ«أيرو رورال» في مانغاراتيبا، بحسب ما أفاد مجلس بلدية المدينة، التي تقع على بُعد نحو 130 كيلو مترا من ريو، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»

واكتشفت السلطات في الولاية ما وصفته بـ«مخالفات بيئية مختلفة» في العقار الذي يملكه نيمار من خلال شكاوى نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تحويل مجرى مائي، والاستخراج غير المصرح به للمياه من نهر، لتزويد بحيرة اصطناعية.

وجاء في البيان أن السلطات المحلية اكتشفت أيضا أعمال حفر غير مصرح بها، وعمليات إزاحة للأتربة والحجارة والصخور، فضلا عن استخدام رمال الشاطئ دون تصريح بيئي.

غراة مليونية لنيمار
وأعلن مجلس المدينة أن الخطوة التالية ستكون تقييم المخالفات التي تم اكتشافها، مع فرض غرامة لا تقل عن خمسة ملايين ريال برازيلي (أي ما يعادل 950 ألف يورو) حسب التقديرات، مع مراعاة الأضرار التي لحقت بالبيئة.

وقد وجد والد مهاجم سان جيرمان، نيمار دا سيلفا سانتوس، في العقار خلال وصول السلطات، لإجراء عملية التفتيش.

وفي مقطع فيديو، نشره مجلس بلدية مانغاراتيبا، ظهر والد نيمار وهو يجادل في أوامر المسؤولين.

اشترى نيمار العقار في العام 2016، والذي، وفقا لوسائل الإعلام البرازيلية، يقع على مساحة عشرة آلاف متر مربع من الأراضي، ويضم مهبطا للمروحيات ومنتجعا صحيا وساونا وغرفة تدليك وصالة ألعاب رياضية ومناطق لتناول الطعام.

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ويتعافى نيمار حاليا من جراحة في الكاحل الأيمن، خضع لها بالدوحة في مارس، علما بأنه ابتعد عن الملاعب منذ فبراير.

بينما تحوم الشكوك حيال مستقبل نيمار في صفوف سان جيرمان، حيث أكدت تقارير إعلامية عديدة أن إدارة النادي الفرنسي لديها انفتاح على إمكانية التخلي عنه، على الرغم من رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقرب رحيل النجم الفرنسي كيليان مبابي عن «حديقة الأمراء».

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