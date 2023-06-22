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الذكاء الصناعي يهدد حكام الخط في بطولة ويمبلدون للتنس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 02:19 مساء
الذكاء الصناعي يهدد حكام الخط في بطولة ويمبلدون للتنس
حكام الخطوط في ملاعب ويمبلدون (أرشيفية: الإنترنت)
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تواصل التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الصناعي اجتياح مناحي الحياة كافة، لتبدأ تدريجيا في احتلال مكان البشر الذين يواجهون منافسا يزداد قوة يوما بعد يوم، حيث كانت رياضة التنس أحدث المجالات التي اقتحمها الذكاء الصناعي مهددا حكام الخطوط، خاصة في بطولة ويمبلدون الإنجليزية العريقة.

ويبدو مستقبل حكام الخطوط في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، في خطر مع وصول تكنولوجيا الذكاء الصناعي، برغم أن المسؤولين يؤكدون أنهم في أمان، أقله في الوقت الراهن، حسبما قالت وكالة «فرانس برس».

ميزات الذكاء الصناعي في ويمبلدون
أعلن نادي عموم إنجلترا المنظم لبطولة ويمبلدون، وشركة «آي بي إم» العملاقة للتكنولوجيا، ميزات جديدة للذكاء الصناعي سيجرى اعتمادها في البطولة التي تنطلق مطلع الشهر المقبل.

وباستخدام الذكاء الصناعي سيجرى توفير تعليق صوتي لمقاطع فيديو تظهر أبرز لحظات المباريات على الموقع الرسمي والتطبيق الخاص ببطولة ويمبلدون.

كما سيقوم الذكاء الصناعي بتحليل القرعة لتحديد مسار كل لاعب ولاعبة إلى النهائي في منافسات الفردي.

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وفيما شكل الحكام الرئيسيون وحكام الخطوط الذين يرتدون ملابس أنيقة، جزءا من تقاليد بطولة ويمبلدون، تثور شكوك قوية حول مدى صمودهم في ضوء التطور التكنولوجي المتسارع وتطبيقات الذكاء الصناعي المتنوعة، بعدما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في أبريل الماضي اعتماد دوراتها وبطولاتها على الآلة الإلكترونية لقرارات الخط اعتبارا من عام 2025، بدلا من حكام الخط التقليديين في خطوة لتحسين الدقة والاتساق عبر البطولات.

وقال مدير التكنولوجيا في نادي عموم إنجلترا، بيل جينكس، إن حكام الخط سيتواجدون في بطولة ويمبلدون هذا العام، لكن لا يوجد ضمان لبقائهم فترة طويلة.

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