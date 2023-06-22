دي ماريا يترك يوفنتوس بعد موسم واحد وغموض حول مستقبله

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي يوفنتوس في بيان أصدره، اليوم الخميس، رحيل صانع اللعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (35 عاما)، عن صفوفه بعد موسم واحد قضاه مع النادي.

وانضم دي ماريا الفائز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين العام الماضي إلى يوفنتوس في 2022، بعد أن لعب لأندية ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، بحسب ما ذكرت «رويترز».

مستقبل دي ماريا غامض

وشارك دي ماريا مع يوفنتوس في 40 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها ثمانية أهداف، نصفها في الدوري الإيطالي والنصف الآخر في الدوري الأوروبي.

وتوقعت تقارير صحفية أن دي ماريا سيلتحق بمواطنه وصديقه ليونيل ميسي في نادي إنتر ميامي الأميركي، بينما أكدت تقارير أخرى أن دي ماريا هو أحد اللاعبين المستهدفين من جانب مسؤولي الدوري السعودي لضمهم إلى قائمة النجوم التي يُجرى التعاقد معهم بمبالغ كبيرة خلال هذا الصيف.

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ودخلت الأندية السعودية هذا الصيف في سباق محموم من أجل التعاقد مع أكبر عدد ممكن من نجوم العالم، فبعد تعاقد النصر السعودي الموسم الماضي مع البرتغالي كريستانو رونالدو، تعاقد نادي اتحاد جدة مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة قادما من ريال مدريد الإسباني، ثم تبعه بالتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي، فيما رفض ميسي الانضمام إلى صفوف نادي الهلال.

أنهى يوفنتوس الموسم الماضي في المركز السابع في ترتيب فرق الدوري الإيطالي.