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الاتحاد الأوروبي يوقف مورينيو بسبب تجاوزات نهائي الدوري الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 06:33 مساء
الاتحاد الأوروبي يوقف مورينيو بسبب تجاوزات نهائي الدوري الأوروبي
مورينيو خلال اعتراضه على قرارات الحكم أنتوني تايلور (أرشيفية: الأنترنت)
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قررت لجنة التأديب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم، إيقاف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق روما الإيطالي، أربع مباريات، لسبه حكم المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي، التي خسرها فريقه أمام إشبيلية الإسباني في 31 مايو الماضي.

وبعد مباراة مشدودة الأعصاب، انتهت باللجوء إلى ركلات الترجيح، لتحديد الفريق الفائز، انتشر مقطع فيديو، تم تصويره في ساحة انتظار السيارات بملعب «بوشكاش أرينا» في العاصمة المجرية (بودابست)، يوجه خلاله مورينيو، مرارًا وتكرارًا، كلمات نابية للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، واصفا إياه بـ«العار»، بحسب «فرانس برس».

الدوري الإيطالي يعاقب مورينيو بالإيقاف

وقد رفع تايلور بهذه المباراة البطاقة الصفراء في وجه 13 لاعبا، سبعة منهم من فريق روما، بينما تعثرت المباراة بسبب كثرة الأخطاء والاعتراضات المتكررة على الحكم من قِبل الفريقين.

استهداف الحكم
جرى استهداف الحكم الإنجليزي من قِبل جماهير روما الغاضبة في مطار بودابست. وقالت هيئة الحكام الإنجليزية: «نشعر بالخوف من الإساءة غير المبررة والمقيتة الموجهة إلى أنتوني تايلور وعائلته وهو يحاول العودة إلى منزله، بعدما أنهى تحكيم نهائي الدوري الأوروبي».

وفي إطار قرارات العقوبات نفسها، غرم «يويفا» نادي روما الإيطالي خمسين ألف يورو. كما منع جماهيره من حضور مباراته المقبلة بسبب إطلاقهم ألعابا نارية، ورميهم مقذوفات، وقيامهم بأعمال تخريب واضطرابات في المدرجات.

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