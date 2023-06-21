الاتحاد الأوروبي يوقف مورينيو بسبب تجاوزات نهائي الدوري الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

قررت لجنة التأديب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم، إيقاف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق روما الإيطالي، أربع مباريات، لسبه حكم المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي، التي خسرها فريقه أمام إشبيلية الإسباني في 31 مايو الماضي.

وبعد مباراة مشدودة الأعصاب، انتهت باللجوء إلى ركلات الترجيح، لتحديد الفريق الفائز، انتشر مقطع فيديو، تم تصويره في ساحة انتظار السيارات بملعب «بوشكاش أرينا» في العاصمة المجرية (بودابست)، يوجه خلاله مورينيو، مرارًا وتكرارًا، كلمات نابية للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، واصفا إياه بـ«العار»، بحسب «فرانس برس».

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وقد رفع تايلور بهذه المباراة البطاقة الصفراء في وجه 13 لاعبا، سبعة منهم من فريق روما، بينما تعثرت المباراة بسبب كثرة الأخطاء والاعتراضات المتكررة على الحكم من قِبل الفريقين.