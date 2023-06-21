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مصر تضمن ميداليتين في منافسات السيدات ببطولة أفريقيا للسلاح

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 04:23 مساء
مصر تضمن ميداليتين في منافسات السيدات ببطولة أفريقيا للسلاح
ندا حافظ ومريم الدغيدي خلال مشاركتهما بالبطولة (الإنترنت: حساب الاتحاد المصري للسلاح على فيسبوك)
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حسمت ندا حافظ ومريم الدغيدي ثنائي المنتخب المصري للسلاح، تأهلهما إلى الدور نصف النهائي لسلاح السيف سيدات في بطولة أفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وحسمت ندا حافظ تأهلها إلى الدور نصف النهائي بعد فوزها على مواطنتها جنا مدحت بنتيجة 15-4، لتضمن لمصر ميدالية بمنافسات سلاح السيف وتصعد لمواجهة بطلة الجزائر نورا كهلي، وفقًا لوكالة «أنباء الشرق الأوسط».

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كما تأهلت مريم الدغيدي إلى نصف النهائي بعد فوزها على مواطنتها جنا الشريف في دور الثمانية بنتيجة 15-10، لتضمن لمصر الميدالية الثانية بسلاح السيف سيدات وتصعد لمواجهة بطلة الجزائر سوسن بوضياف.

منافسات  الرجال
ويشهد اليوم الثالث للبطولة إقامة منافسات فردي الرجال لسلاح الشيش بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح السيف بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

الجدير بالذكر أن البطولة تشهد مشاركة 21 دولة أفريقية، حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس العام المقبل.
 

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