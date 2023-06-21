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تحول جديد في مؤشرات اختيار جائزة «الفتى الذهبي»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 01:37 مساء
تحول جديد في مؤشرات اختيار جائزة «الفتى الذهبي»
جانب من جلسات النقاش بشأن جائزة «الفتى الذهبي». (موقع ديكود 39 الإيطالي)
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باتت جائزة «الفتى الذهبي»، إحدى أعرق الجوائز في كرة القدم العالمية، على موعد مع التغيير، بعدما قدمت جريدة «توتو سبورت» الرياضية الإيطالية الشهيرة، ومنصة البيانات والتحليلات «Football Benchmark»، أمس الثلاثاء، أداة جديدة في عملية الاختيار والتصنيف.

الأداة سيتم استخدامها في الإصدار المقبل الحادي والعشرين من «الفتي الذهبي»، حيث ستعمل طريقة التقييم الجديدة على إصلاح عملية اختيار اللاعبين عبر الاستفادة من البيانات والمنهجية التي تعتمد على التحليلات، حسب موقع «ديكود 39» الإيطالي.

ميسي ومبابي وهالاند أبرز الحاصلين عليها
المؤشر يشمل 100 لاعب تحت 21 عامًا من بين أفضل 25 بطولة محلية في أوروبا، بهدف انتخاب «الفتى الذهبي الأوروبي» لعام 2023. وتعد الجائزة إحدى أعرق الجوائز في كرة القدم العالمية، وتم منحها سابقًا لمواهب بارزة مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي وإيرلينغ هالاند.

- مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا

وقد جرى اتباع نهج مبتكر للحكم على المواهب الشابة يجمع بين خبرة 20 عامًا لنحو 50 صحفيا، يشكّلون لجنة التحكيم الدولية، مع خبرة التحليل الإحصائي في «Football Benchmark». ويأخذ مؤشر «جولدن بوي» في الاعتبار الأداء العام ووقت اللعب وقيمة الفريق والأداء في المسابقات الوطنية والأوروبية لكل لاعب، للحصول على تصنيف الجائزة، وهو أمر حاسم في وضع الترتيب.

جائزة «جولدن بوي» الأوروبية الأفضل
قائمة المعايير هى المرجع لمنح جائزة «جولدن بوي» الأوروبية الأفضل وأفضل فتى ذهبي إيطالي. وتتضمن النسخة الأولى من المؤشر لاعبين من كل مركز ودولة ودوري، حيث تضم قائمة الـ100 أسماء 4 حراس مرمى، و32 مدافعًا، و43 لاعب خط وسط، و21 مهاجمًا من 33 دولة مختلفة.

الدوري الإنجليزي يتصدر المشهد
الدوري الإنجليزي لديه أكبر عدد من اللاعبين بنحو 13 لاعبًا، يليه الدوري الفرنسي (10)، والدوري الألماني (9). وبالإجمال، هناك 22 بطولة وطنية ممثلة من بين أفضل 25 في تصنيف الدوري الأوروبي لكرة القدم.

نادي ريد بول سالزبورغ لديه أكبر عدد من اللاعبين في قائمته بـ5، الأمر الذي يؤكد مكانته كواحد من الأندية التي تركز على استكشاف المواهب الصاعدة، ثم يليه كوبنهاغن وبرايتون (4).

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