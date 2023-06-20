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تشيلسي يضم المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو 6 أعوام.. واللاعب: ضحيت كثيرا من أجل هذه اللحظة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 12:40 مساء
تشيلسي يضم المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو 6 أعوام.. واللاعب: ضحيت كثيرا من أجل هذه اللحظة
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كشف نادي تشيلسي الإنجليزي النقاب عن أحدث صفقاته، استعدادا للموسم الجديد، بالتعاقد الرسمي مع مهاجم منتخب فرنسا كريستوفر نكونكو، قادما من لايبزيغ الألماني.

وأعلن نادي تشيلسي، المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ)ِ أن عقد المهاجم الفرنسي كريستوفر سيمتد إلى ست سنوات بدءا من الأول من يوليو المقبل، حسب «فرانس برس».

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ونقل الموقع الرسمي للنادي اللندني عن نكونكو (25 عاما) قوله: «أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى تشيلسي. بُذلت جهود كبيرة لجلبي إلى النادي، وأنا اتطلع إلى التعرف على مدربي وزملائي، وإظهار لأنصار النادي ما أستطيع القيام به على أرضية الملعب».

وأضاف: «بعد أن لعبت في الدوري الفرنسي والألماني. أريد الآن اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أحد أقوى الدوريات في العالم. أنا متحمس جدا لهذا التحدي، وسأكون فخورا بالدفاع عن قميص تشيلسي».

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