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برشلونة يعلن ضم السنغالي فاي حتى 2027 بشرط جزائي 400 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 06:31 مساء
برشلونة يعلن ضم السنغالي فاي حتى 2027 بشرط جزائي 400 مليون يورو
السنغالي ميكايل فاي بقميص برشلونة. (إنترنت)
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أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي، اليوم الإثنين، ضم المدافع السنغالي ميكايل فاي حتى 2027، قادماً من نادي كوستوسيا الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية الكرواتي.

قال نادي برشلونة عبر بيان على موقعه الرسمى وحسابه على تويتر: «عقد اللاعب الجديد بشرط جزائي 400 مليون يورو»، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

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وأضاف البيان: «توصل نادي برشلونة لكرة القدم، وإن كي كوستوسيا زغرب إلى اتفاق بشأن انتقال قلب الدفاع السنغالي الذي يوقع مع النادي على مدى المواسم الأربعة المقبلة حتى 30 يونيو 2027».

واختتم: «اجتاز اللاعب فاي بالفعل الاختبارات الطبية ذات الصلة في مستشفى برشلونة، وفي الخدمات الطبية في مدينة خوان غامبر الرياضية، وزار مرافق النادي وصعد إلى أرضية ملعب يوهان كرويف مرتدياً طقم برشلونة».

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