الأرجنتين تفوز على إندونيسيا ودياً في غياب ميسي

القاهرة - بوابة الوسط

تغلب المنتخب الأرجنتيني الذي غاب عن صفوفه نجمه ليونيل ميسي على إندونيسيا (2 - صفر) ودياً، اليوم الإثنين، في العاصمة جاكرتا، أمام 60 ألف متفرج.

افتتح لياندرو باريديس الذي دافع الموسم المنصرم عن ألوان فريق يوفنتوس الإيطالي مُعاراً من باريس سان جرمان الفرنسي التسجيل في الدقيقة 38 من تسديدة صاروخية من 36 مترا استقرت في الزاوية العليا، وأضاف مدافع توتنهام الإنجليزي كريستيان روميرو الثاني، حسب «فرانس برس».

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وخاضت بطلة مونديال قطر 2022 اللقاء من دون العديد من نجومها، فغاب إلى جانب ميسي (35 عاماً) زميل باريديس في يوفنتوس أنخل دي ماريا ومدافع بنفيكا البرتغالي نيكولاس أوتامندي.

جولة أسيوية بدأت بالفوز على أستراليا

واستهل منتخب الأرجنتين جولته الآسيوية بفوزه على أستراليا (2 - صفر) في العاصمة بكين الخميس الماضي، في مباراة شهدت تسجيل ميسي أسرع هدف له في مسيرته وذلك بعد 79 ثانية من صافرة البداية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم دفع خمسة ملايين دولار لنظيره الأرجنتيني من أجل تنظيم المواجهة الأولى في تاريخ المنتخبين.